2つの島の風土が融合 アイル・オブ・ラッセイ初のマルサラ樽ボトルを2026年6月16日(火)より国内数量限定で発売

株式会社都光

酒類輸入卸の株式会社都光(本社：東京都台東区)は、スコットランド・ラッセイ島のアイル・オブ・ラッセイ蒸溜所より、ブランド初となるマルサラワイン樽熟成ウイスキー「アイル・オブ・ラッセイ マルサラカスク」を2026年6月16日(火)より数量限定で国内発売いたします。

■シチリアの歴史あるマルサラワイン樽が生んだ複雑で濃厚な味わい

スコットランド西海岸のラッセイ島で新進気鋭のウイスキー造りを行う「アイル・オブ・ラッセイ蒸溜所」から、待望の限定ボトルが日本初登場です。

熟成には、イタリア・シチリア島の伝統的な酒精強化ワイン「マルサラワイン」の熟成に最大30年使用された樽を使用。ラッセイ特有のライトリーピーテッドの原酒に、樽由来のジューシーな果実味、ほのかな塩味やナッティな風味が調和しました。2つの異なる島の風土がウイスキーの中で融合した、完成度の高い1本です。

■商品概要

商品名 ：アイル・オブ・ラッセイ マルサラカスク

アルコール度数：50.7%

容量 ：700ml

希望小売価格 ：8,500円 (税別)

日本入荷総数 ：240本

アイル・オブ・ラッセイ蒸溜所が初めてリリースするマルサラワイン樽熟成のウイスキーです。シチリア最古のマルサラワイン生産者のひとつフラジッタ社から供給された樽は、10年以上樽熟成を行う辛口タイプの「マルサラ・ヴェルジネ」に使用したもの。このマルサラワインは、ほのかな塩味とナッティで複雑な味わいが特徴で、ドライシェリーに似た要素を持っています。この樽で全期間熟成した原酒のみで構成し、ラッセイのハウススタイルであるライトリーピーテッドでボトリング。シチリア島、ラッセイ島沿岸の気候風土により生まれた、特別な1本をぜひお楽しみください。

【テイスティングコメント】

滴るようなブドウ果汁の香りに甘みもしっかりと感じられ、またややシャープな印象もあります。パルマバイオレット(英国のタブレット菓子)のようなフローラルなアロマが印象的です。味わいは甘く煮たリンゴやジンジャー、メープルシロップ、洋ナシと続き、バルサミコビネガーのニュアンスも感じられます。余韻は長く続くやさしいスモーク。

【マスターブレンダー アラスデア・デイ コメント】

「この限定品に使用したのは、辛口マルサラワインの熟成に最大30年間も使用された樽です。これまでのリリースでお見せした中でも際立った個性があり、エレガントでありながら大胆な印象を持つものに仕上がりました」

アイル・オブ・ラッセイ蒸溜所とは

ラッセイ島は、スカイ島と本島の間にある人口161名の小さな島です。古くはジャコバイトのボニー・プリンス・チャーリーが逃げのびた地として知られ、20世紀には鉄鉱山もありましたが、今はスコットランドらしいのどかな自然が広がる島です。2017年、アラスデア・デイ氏は共同経営者とともに、この島に「アイル・オブ・ラッセイ蒸溜所」を設立しました。すでに曽祖父の残したレシピを基にブレンデッドウイスキーブランドを復活させていたデイ氏は、ブレンダーならではのウイスキーづくりを実践しています。スコットランドではめずらしい硬水を仕込み水に使い、蒸留器はフリッリ社のオーダーメイド。クリアで雑味の少ないニューポットにするため、後留(テール)を大胆にカットしています。

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp