食物繊維グアーガム分解物配合の、少量高エネルギー高濃度流動食「アイソカルサポート ソフト」消費者庁より「総合栄養食品」の表示許可を取得

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、販売する「アイソカルサポート ソフト」において、2026年5月27日に消費者庁より特別用途食品のうち、「病者用食品 総合栄養食品」の表示許可を取得しました。2026年8月以降、許可表示付きのパッケージ製品を順次出荷していきます。

■許可取得日：2026年（令和8年）5月27日

■許可表示品出荷予定：2026年8月以降

■許可表示取得製品の詳細情報

製品名：アイソカルサポート(R) ソフト

種類別名称：総合栄養食品

内容量：300kcal/200ml、400kcal/267ml、600kcal/400ml

販売経路 ：医療機関、介護施設、ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ等

保存方法：常温保存可能

許可番号：第2026001号

許可表示：アイソカルサポート ソフトは、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品で、疾患などにより通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な方に適しています。

製品特徴：アイソカルサポート ソフトは半固形状流動食です。アイソカルサポート ソフトは1.5kcal/mlで、少量でカロリーが摂取できます。アイソカルサポート ソフトは下痢・便秘症に適するよう食物繊維を含有しています。アイソカルサポート ソフトは水溶性食物繊維（グアーガム分解物等）を100mlあたり2.9g含有しています。

使用上の注意 ：医師、管理栄養士等のご指導に従って使用してください。

※本品は栄養療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではありません。

■「アイソカルサポート ソフト」について

「アイソカルサポート」シリーズは、食物繊維の種類にこだわって設計した製品です。

発酵性の高い水溶性食物繊維「グアーガム分解物（PHGG）」を配合し、プレバイオティクスで栄養補給をサポートします。プレバイオティクスとは大腸に届き、健康に役立つ発酵性成分（水溶性食物繊維等）です。

製品は「半固形状流動食（低粘度ソフトタイプ）」で、300kcal/200ml、400kcal/267ml、600kcal/400mlの3種類。1パック600kcalの流動食は日本で唯一当社のみが販売しております（2026年6月現在）。

水溶性食物繊維「グアーガム分解物（PHGG）」配合で、少量で1.5kcal/mlの高エネルギーの製品設計です。

栄養バランスもよく、必要な栄養が効率的に摂取できる栄養補助食品です。

■「総合栄養食品」について

【特別用途食品】とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復等に適するという特別の用途について表示を行う食品です。これらの表示をして販売するには、健康増進法第43条に基づき、表示について国の許可を受ける必要があり、許可を受けた製品のみ許可マークを表示できます。

消費者庁HPによると、2026年5月27日に新たに許可を得た1製品が「アイソカルサポート ソフト」。

現在、7件(22製品) が【病者用食品 総合栄養食品】の許可を受けています。

この【総合栄養食品】において、7件中5件がネスレ日本の製品です。液状のバックタイプやドリンクタイプなど、それぞれのニーズに合わせてお使いいただけるよう、様々な製品で表示許可を取得しました。

「アイソカルサポート ソフト」は、製品パッケージに、マークと下記を表示します。

総合栄養食品（病者用）「糖質/食物繊維減量調整」

【許可表示】アイソカルサポート ソフトは、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品で、疾患などにより通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な方に適しています。

- アイソカルサポート ソフトは半固形状流動食です。- アイソカルサポート ソフトは1.5kcal/mlで、少量でカロリーが摂取できます。- アイソカルサポート ソフトは下痢・便秘症に適するよう食物繊維を含有しています。- アイソカルサポート ソフトは食物繊維（グアーガム分解物等）を100mlあたり2.9g含有しています。

(使用上の注意)

- 医師、管理栄養士等のご指導に従って使用してください。- 本品は栄養療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではありません。

参考：「特別用途食品許可品目一覧（令和8年5月27日現在）」（消費者庁）(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about/commemorative/assets/food_labeling_cms206_260527_02.pdf)

■ネスレ日本について

ネスレ日本は、スイスに本社を置く世界最大の総合食品飲料企業ネスレの日本法人で、1913年（大正2年）に創業しました。ネスレは、「食と飲料の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」を存在意義（パーパス）として掲げ、安全で、美味しく、環境にも配慮された製品やサービスを皆さまにお届けできるよう、 今後も努めていきます。

https://www.nestle.co.jp/(https://www.nestle.co.jp/)