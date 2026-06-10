ファンと一緒にキャラクターグッズを開発「てるまる広報部」参加型ワークショップを初開催（開催レポート）

株式会社 東急パワーサプライ

東急パワーサプライは２０２６年６月６日（土）、７日（日）の２日間で、東急でんき＆ガス キャラクター「てるまる」のオリジナルグッズを参加者と一緒に企画する「てるまる広報部」グッズ制作ワークショップを開催しました。

本企画は、１０周年特別企画の一環として、当社社員を含めて参加者同士でアイデアを出し合い、ゼロからオリジナルグッズを考えることで、「てるまる」を通じてお客さまと当社の関係をより深めることを目的として開催しました。

２０２６年４月１日（水）から募集を開始した本企画ですが、２９９名のご応募いただき、当日は１５名の方にご参加いただきました。オリジナルグッズのアイデア検討のなかで、お客さまと「てるまる」の出会いや、好きなポイントなどお話しいただき「てるまる」の新たな魅力の発見につながる２日間となりました。

参加者の方からは「てるまる好きの人とみっちり２日間語り合える機会はそうそうないので、貴重な経験でした。」「初対面の方と一緒に企業商品を企画するという体験が、貴重で楽しく過ごせました！」「ラフを考え始めてから少しずつ完成に近づいて、自分たちがグッズを制作しているんだという実感がとても湧きました。」というコメントをいただき、小売電気事業者としてキャラクターを活用したコミュニケーションを実施することの意義やでんき・ガスサービスの提供の枠にとらわれないサービス展開の重要性を再確認する機会となりました。

当社は、今後もエネルギーサービスの提供のみにとどまらず、みなさまの生活を彩り楽しくするさまざまな企画を発信してまいります。

【別紙】

◆てるまる広報部 グッズ制作ワークショップとは

東急でんきのサービス開始１０周年を記念した、東急でんき＆ガス キャラクター「てるまる」をテーマにした参加型のワークショップです。

本ワークショップは、参加者同士でアイデアを出し合いながら「てるまる」のオリジナルグッズを企画・制作する"共創型"のプログラムとなっています。

◆ワークショップ実施概要

開催日時：２０２６年６月６日（土）１３：００ ～ １５：００

６月７日（日）１３：００ ～ １７：３０

開催場所：株式会社東急パワーサプライ本社オフィス

参加者：1５名

◆ワークショップ内容

【Day１】

・新グッズをどんな方に届けたいか考えてみよう

参加者のみなさんが「てるまる」を知ったきっかけ、好きになったエピソードをもとに新グッズを誰に届けたいかを議論し、Day２のグッズの案だしにつながるグループワークを実施しました。

【Day２】

・グッズの案をたくさん出してみよう

・グッズ案を絞ろう

・グッズのデザインをしてみよう

Day２ではesspride 株式会社のシュドーズ氏を講師としてお呼びし、近年のグッズトレンドについて学んだあと、グループワークでグッズのアイデアをかたちにしていきました。

◆制作したグッズの販売について

てるまる広報部 グッズ制作ワークショップで制作した新グッズは、１１月上旬のイベントやポップアップショップでの販売を予定しております。

◆担当者コメント

参加者のみなさまから多くのアイデアをいただき、私たちでは気づいていなかったてるまるの新たな魅力を発見できました。２日間のグループワークにより、てるまるを通じてみなさまと東急でんき＆ガスのつながりを深めることができたと感じています。みなさまと考えたアイデアを、実際にグッズ化できることを楽しみにしております！

てるまるが参加者のみなさんをお出迎え最初は少し緊張気味のみなさんもグループワークになると和気あいあいとした雰囲気に「だれに届けたいか」をテーマにアイデアを考えていきます各班あわせて１００個以上のアイデアが生まれました！グッズのデザインや商品名を発表！最後はてるまると写真撮影 ２日間お疲れ様でした！