【万華】台湾の夏のごちそう、旬を迎えた完熟マンゴーを存分に楽しむ全5種の台湾菓子が登場

グレイス株式会社

台湾菓子専門店「万華（ばんか）」（本店：大阪・天神橋筋商店街）を展開するグレイス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：管 卓明）は、夏の新商品として、台湾の夏の風物詩であるマンゴーを贅沢に使用した季節限定商品を5種類発売いたします。

台湾の夏を象徴するマンゴーを使った、季節限定商品がぞくぞく登場

旬を迎えたマンゴーが市場に並び、南国らしい熱気に包まれる台湾の夏。

とろけるような濃厚な甘みが特徴のマンゴーは、台湾の夏を象徴する果実として、多くの人々に親しまれています。

台湾菓子専門店の万華では、この「台湾の夏のごちそう」であるマンゴーの魅力を、より多くの方に楽しんでいただくため、「マンゴー尽くし」をテーマに商品開発を行いました。万華の看板商品である台湾カステラや、パイナップルエッグタルト、台湾ヌガーケーキといった異なる台湾菓子に落とし込むことで、マンゴーと食材の組み合わせを通して、生で食べるだけでは味わえない、マンゴーの多彩な魅力を引き出しました。

台湾の夏を存分に感じていただける、季節限定の台湾菓子をお楽しみください。

芒果鳳梨酥蛋塔（マンゴーエッグタルト）【新発売】

マンゴー×パイナップル×エッグフィリングで奏でる、ひんやり仕立ての台湾エッグタルト

ひんやりとした口あたりに、マンゴーとパイナップルの果実味と、舌触りまろやかなエッグフィリングが溶け合う「マンゴーエッグタルト」がこの夏新登場いたします。

バターの風味豊かな生地に、台湾産パイナップルを使用した甘酸っぱい餡とマンゴーピューレ、コクのあるエッグフィリングを重ね、ひとくちで幾重にも重なる味の移ろいをご体感いただけます。

口に運ぶと、冷たい口どけの中でマンゴーのジューシーさとリッチなエッグフィリングが調和し、ゆったりとした余韻を描きます。

仕上げにマンゴー果肉を贅沢にあしらい、みずみずしい存在感とともに、華やかな印象を添えました。

商品名：

マンゴーエッグタルト

販売店舗・価格：

・万華 天神橋本店

・万華1220 高島屋大阪店

ともに680円

※価格はすべて税込みです。

販売期間：即日～8月31日（月）

※万華1220 高島屋大阪店での発売は、日程が決まり次第Instagramにて、お知らせいたします。

芒果椰子古早味蛋糕（マンゴーココナッツカステラ）【新発売】

マンゴー×ココナッツ×ザクふわ食感が楽しめるトロピカル台湾カステラ

マンゴーとココナッツが織りなす、軽やかな調和を楽しむ「マンゴーココナッツカステラ」が新登場いたします。

生地にドライマンゴーを練り込み焼き上げ、一晩寝かせたひんやり冷たい台湾カステラに、レモンが隠し味のマンゴージャムをサンド。果実の厚みあるトロピカルな風味を引き出しました。

さらに、ココナッツクランブルを重ねることで、ザクッとした歯ざわりをプラス。しっとりやわらかな台湾カステラとのコントラストが印象的な食感を生み出します。

商品名：

マンゴーココナッツカステラ

販売店舗・価格：

・万華 天神橋本店

ハーフサイズ：1,180円

・万華1220 高島屋大阪店

正方形サイズ：831円

※店舗によりサイズ・価格が異なります。

※価格はすべて税込みです。

販売期間：2026年6月18日（木）～7月29日（水）

※万華1220 高島屋大阪店での発売は、日程が決まり次第Instagramにて、お知らせいたします。

芒果鳳梨酥（マンゴーパイナップルケーキ）【再登場】

マンゴー×パイナップルの甘酸バランスに職人技が光る、台湾定番の焼き菓子

定番の台湾土産として親しまれるパイナップルケーキに、食べごろを迎えたマンゴーを掛け合わせた「マンゴーパイナップルケーキ」がこの夏も再登場いたします。

なめらかな口当たりの冬瓜餡に、台湾産パイナップルの甘酸っぱさとマンゴーの濃密な果実味を合わせたオリジナルブレンド餡を、バターの香り豊かな生地で包み焼き上げました。

一口頬張れば、パイナップルの酸味とマンゴーの甘みが絶妙に重なり、ハーモニーを奏でます。

商品名：

マンゴーパイナップルケーキ

販売店舗・価格：

・万華 天神橋本店

・万華1220 高島屋大阪店

ともに410円（税込み）

販売期間：2026年6月17日（水）～9月30日（水）

※万華1220 高島屋大阪店での発売は、日程が決まり次第Instagramにて、お知らせいたします。

椰子芒果雪花酥（ココナッツマンゴーヌガーケーキ）【再登場】

マンゴー×ココナッツの香りと、クセになるサクもち食感の台湾ヌガーケーキ

独特のサクもち食感をマンゴーとココナッツの組み合わせで味わう「ココナッツマンゴーヌガーケーキ」が、今年も再登場いたします。

クラッカーのサクッと軽やかな歯ざわりと、マシュマロのもっちりとした弾力をあわせ持つヌガーに、マンゴーの果実感とココナッツの南国の香りを重ね、食べ進めるごとに新しい食感に出会う、ひとつで多彩な表情を楽しめる一品に仕上げました。

商品名：

ココナッツマンゴーヌガーケーキ

販売店舗・価格：

・万華 天神橋本店

・万華1220 高島屋大阪店

ともに280円（税込み）

販売期間：2026年6月17日（水）～9月30日（水）

※万華1220 高島屋大阪店での発売は、日程が決まり次第Instagramにて、お知らせいたします。

台湾幸福プリン 芒果【再登場】

とろけるプリンで味わいつくすマンゴーとココナッツ

なめらかな口どけプリンに、マンゴーの濃厚な果実感とココナッツミルクのコクが重なり合う「台湾幸福プリン 芒果」がこの夏も再登場いたします。

台湾産マンゴーを使用したプリンに、ココナッツミルクを重ねることで、果実の甘みを引き立てながらも、コクをプラス。

スプーンを入れるとすっとほどける繊細な質感の中に、ココナッツの香りとマンゴーのジューシーな存在感が感じられ、ひとさじごとに南国の余韻が広がります。

商品名：

台湾幸福プリン 芒果

販売店舗・価格：

・万華 天神橋本店

・万華1220 高島屋大阪店

ともに486円（税込み）

販売期間：2026年6月11日（木）～終了日未定

※万華1220 高島屋大阪店では、6月3日（水）より先行販売中。

台湾菓子万華について

台湾菓子専門店の「台湾菓子 万華（ばんか）」は、台湾の伝統的なお菓子を通じて、お客様の日々の生活をより豊かなものにしたいという想いから、2021年に大阪南森町の天神橋筋商店街に生まれました。

長年台湾菓子に向き合ってきた台湾菓子職人が作りあげた渾身のレシピをもとに、毎日焼きたての台湾カステラや台湾産パイナップルを使用したパイナップルケーキを中心に台湾菓子を販売しています。

2025年4月には、2号店で初の百貨店出店となる「万華1220 高島屋大阪店」をオープンいたしました。

公式オンラインショップ 多謝多謝：https://www.duoshaduosha.com/

運営会社について

運営会社のグレイス株式会社は「台湾と日本の虹橋へ」というキャッチフレーズのもと、食を通じて台湾の素晴らしさを日本へお届けしています。その功績が讃えられ、2022年には台湾交通部観光局より「観光貢献賞」を受賞しました。

丁寧なおもてなしや細部までこだわる勤勉・真面目さで心を掴む日本と、情熱と活気が溢れ陽気で素朴な人情味ある台湾。これら双方の優れた点を結び合せ、これまでにない価値観や新しい文化を創出していきたいとわたしたちは考えています。

2026年のスローガンは「CROSS（クロス）」。

それぞれの文字には、私たちが大切にしたい5つの想いを込めています。

C＝Courage（勇気）── 新しい挑戦を恐れず、一歩を踏み出す勇気を。

R＝Return（原点回帰）── これまでの歩みを見つめ直し、初心を忘れずに。

O＝Open（心を開く）── 柔軟に学び、吸収し、成長し続ける姿勢を。

S＝Synergy（共鳴・協働）── 仲間と力を合わせ、ひとりでは生み出せない価値を創造する。

S＝Spirit（スピリット／精神）── 目に見えない力を信じ、情熱と誠実さで未来を照らす。

“CROSS”──それは、人と人、文化と文化、そして過去と未来をつなぐ架け橋となる私たちの決意です。

会社名：グレイス株式会社

所在地：大阪府大阪市北区天満4-4-16

設立：平成24年2月

代表者：代表取締役 管卓明

事業内容：

1. 台湾朝食・スイーツ専門店運営

2. 原材料輸入・輸出/通関

3. ホテルブランド企画・飲食店コンサルティング

HP：https://www.glg-family.com/

▼運営ブランド

台湾甜商店：https://taiwan-ten.com/

wanna manna：https://wanna-manna.com/

万華：https://banka1220.com/

BREAD,ESPRESSO & ：https://www.bread-espresso.jp/

別府館/台湾 西門町店

楽鍋/喜鍋

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。