バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、ウェビナー「用途別ウレタンシート製品の選定方法～ウレタン素材を基礎から解説～」を開催いたします。

ウレタンシートは、ゴムやPVC（ポリ塩化ビニル）のシートと比べて耐摩耗性や耐油性に優れており、かきとり用途、飛散防止用途、緩衝材用途など様々な産業分野で使用されています。

当社では、使用環境や用途に応じたウレタンシート製品（ワイパーエッジ(R)EX、バンコラン(R)シート、バンコラン(R)板）をラインアップしており、最適なウレタンシート製品を選定していただくことで、製品の摩耗や物性低下を抑制することができ、設備の安定稼働にも寄与いたします。本ウェビナーでは、当社で長年ウレタン関連製品の開発に携わってきたスペシャリストが、ウレタン素材の基礎知識、他素材との違い、ウレタンシート製品の最適な選定方法などについて解説いたします。とくに今回ご紹介する「ワイパーエッジ(R)EX」は、当社製品の中でも、最高水準の柔軟性・耐摩耗性・表面摺動性を兼ね備えた製品となっております。

下記のような内容で課題をお持ちの皆さまに、ぜひお聞きいただきたい内容となっております。

・ウレタン素材の基礎知識を知りたい方

・用途に応じたウレタンシート製品の選定でお困りの方

■開催概要

【テーマ】 用途別ウレタンシート製品の選定方法～ウレタン素材を基礎から解説～

【登壇者】 バンドー化学株式会社 産業資材事業部 技術部 岩崎 成彰

■開催情報詳細

【日 時】 2026年6月24日（水）15時00分から16時00分（ライブ配信）

2026年6月26日（金）10時00分から11時00分（アーカイブ配信）

16時00分から17時00分（アーカイブ配信）

【会 場】 Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。

（別途アクセス方法をご連絡いたします）

【定 員】 500名

【参加費】 無料（事前登録制）

【お申込み】

以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

URL：https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-260624-application.html?prtimes

※ お申込み期限：ライブ配信：6月23日(火) 、アーカイブ配信：6月25日 (木）。

※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■当ウェビナーに関するお問い合わせ

バンドー化学株式会社 産業資材事業部 営業部

担当：遠藤 TEL: 06-7175-7422 E-mail: shoko.endo@bandogrp.com

以上