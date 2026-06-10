猛暑対策関連ビジネスの活性化を目的とした”体感型”の専門展示会「第7回 九州 猛暑対策展」

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2026年6月24日（水）～25日（木）の2日間、マリンメッセ福岡 A館（福岡市博多区）で、「第7回 九州 猛暑対策展」を開催します。

出展者数は64社／103ブース(過去最大)、来場予定者数は10,000名（同時開催展を含む）を見込んでいます。

本年4月から気象庁が、最高気温40℃以上の日に「酷暑日」の名称を正式に用いるなど、熱中症リスクが高まる40℃超えの日が常態化しています。これにより、日常生活や労働環境にも多大な影響をもたらすようになりました。

昨年6月には労働安全衛生規則の改正が行われ、職場における熱中症対策の強化が厚生労働省により企業へ義務付けられています。

こうした状況を踏まえ、本展では事業者向けの製品やサービスを中心に、一般の方にも参考にしていただける情報を提供し猛暑対策を促進します。快適に過ごせる生活環境、安心して働ける職場環境づくりを目的に、会場では 「熱中症対策冷感商品」や「保冷剤」「ペルチェ式冷水循環服」に加え、製造（工場）・建設・物流などの現場向け業務用製品である 「大型冷風機」「熱中症対策エアシャワー」などを実際に体感いただけます。

本展示会は、アジアのゲートウェイである「福岡」で開催することで、西日本エリアだけでなく近接するアジアに向けて、猛暑対策・安全衛生に関する情報を積極的に発信するものです。

第7回九州猛暑対策展のみどころ（一部抜粋）

アイスパックジャケット

出展者名：NBKマーケティング

ブース番号：AN-18

https://lilz-nbk.co.jp/

ファン付きウェアが使えない過酷な現場の救世主！ 防爆・粉塵エリア対応で長時間保冷効果が持続する「ドライアイスジャケット」と、密閉空間でも安全で従来の保冷剤より長持ちする新製品「アイスパックジャケット」。圧倒的な快適さで猛暑から作業者を守り抜く、現場に確かな安全をもたらす冷却ギアです。

アイスストロングほか

出展者名：MIクリエーションズ

ブース番号：AN-09

https://www.mi-creations.co.jp/

ハンズフリー氷のう「アイスストロング」は累計販売数12万個を突破。水を入れて凍らせるだけで首や肩を冷却可能。氷を長持ちさせるクールタオルも登場。さらに極薄・高冷却の「ステンレス保冷剤」、手の冷却ができる「飲める氷嚢アイスパックボトル」も新登場。熱中症対策に最適な冷却アイテムをぜひご体感ください。

アイスタッチデバイスシリーズ

出展者名：ミズノ

ブース番号：AN-14

https://jpn.mizuno.com/working

ポイント冷却で、効率的にクーリング。ミズノがさまざまなスポーツを通して培ってきたクーリング設計を採用。クーリング効果の高い位置にペルチェデバイスを配置することで、効率的な冷却効果を期待できるウエアです。ブースではデバイスの冷たさを実際に体感できる展示を行っており、試着も可能です！ 是非ミズノブースにお立ち寄りください！

メディエイド アイシングギア ベスト2

出展者名：日本シグマックス

ブース番号：AQ-10

https://workerscare-mediaid.sigmax.co.jp/mediaid-icinggear-vest2/

「メディエイド アイシングギア ベスト２」は、医療機器の技術から生まれたタンクレスの「ペルチェ式冷水循環服」です。酷暑環境でも安定した冷感が5時間持続。冷感は背中から脇にかけてフィットする冷却パッドにより広範囲に得られ、セパレート構造で装着性と作業性も確保しています。ぜひブースでご体感ください。

カナリアPlus(TM)

出展者名：Biodata Bank

ブース番号：AQ-12

https://biodatabank.co.jp/ja/

熱中対策ウォッチ カナリアPlus(TM)。

私たちは、「全世界から熱中症をゼロにする」をミッションに、深部温度測定技術を軸としたウェアラブルデバイスソリューションを提供しております。

本展示では「カナリア」をご紹介いたします。

暑熱対策AIカメラ「カオカラ」

出展者名：ポーラメディカル

ブース番号：AM-09

https://kaokara.jp/

約3秒で暑熱リスクを判定するAIカメラです。ポーラ・オルビスグループの研究データをもとにした独自AI技術で、リスクを「見つける」ことに特化。現在のリスクに加え、約2～3時間後の暑熱リスクまで判定します。高リスクの検知時には管理者へ通知し、現場のコミュニケーションと安全対策を支えます。

熱中症救護袋

出展者名：ナインバード

ブース番号：AR-24

https://www.n-bird.com/

熱中症救護袋は、熱中症発生時の初動救護を支えるために開発された全身冷却用製品です。熱中症が疑われる方を衣服を着用したまま袋内に収容し、水を用いて全身を速やかに浸漬冷却することで、重症化リスクの低減と救急搬送までの対応をサポートします。

熱中症対策エアシャワー「取るねつ」

出展者名：三共空調

ブース番号：AP-20

https://sankyo-ku.co.jp/

「空間」ではなく「身体」を直接冷却

エアシャワーメーカーの技術を応用し、強い吹出風により、体表面の熱を短時間で奪い取ります。

3分vs20分の圧倒的なタイパ

わずか3分間の使用で、通常の休憩(20分)を上回る即自的な冷却効果を発揮します。作業の流れを止めず、短時間でリフレッシュが可能です。

開催概要

・名称：第7回 九州 猛暑対策展

・会期：2026年6月24日（水）10:00～17:00

2026年6月25日（木）10:00～16:00

・会場：マリンメッセ福岡A館（福岡市博多区沖浜町7-1）

・主催：一般社団法人日本能率協会

・展示規模：64社／103ブース（猛暑対策展のみ)、328社／625ブース（同時開催展を含む）

・来場予定者数：10,000名（同時開催展を含む）

・同時開催：第3回 九州 労働安全衛生展／ 九州 ホーム＆ビルディングショー2026／

九州 建設開発総合展 2026／九州 災害リスク対策推進展 2026／

九州 インフラ保守保全展 2026／第1回 九州 土木・建設DX／システム／ツール展

・入場方法：完全来場登録制

（※無料、下記URLから来場登録後来場者バッジの発券と持参が必要です）

https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/visitor/fill-1

・公式サイト：https://hs-osh.jma.or.jp/kyusyu/exhibition/

・出展者一覧：下記「WEBガイド」から出展者、出展製品をご覧いただけます。

https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-homeshow-2026/ja/navi/exhibitor/search

※同時期開催展のご案内（相互入場を実施）

・名称：九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026

・会期：同上

・会場：マリンメッセ福岡 B館・A館（一部）福岡市博多区沖浜町7-1

・主催：一般社団法人日本産業機械工業会、一般社団法人日本産業車両協会、

一般社団法人日本パレット協会、一般社団法人日本運搬車両機器協会、

一般社団法人日本物流システム機器協会、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会、

一般社団法人日本能率協会

【 本件に関するお問い合わせ先 】

第7回 九州 猛暑対策展 事務局

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内 事務局担当：西村

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22 ／TEL: 03-3434-1988（平日9:00～17:00）

E-mail：hs-osh@jma.or.jp