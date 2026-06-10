フェンディ、父の日に向けたスペシャルギフトセレクションを発表

フェンディ・ジャパン合同会社画像左：「フェンディ ルイ ダッフル」\469,700、画像中央：サングラス\72,600、画像右：フレグランス「ペルケ ノ」「ラ バゲット」\50,600 すべて税込み

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）は、父の日に向けたスペシャルギフトセレクションを発表いたします。フェンディの最新メンズコレクションから、日常に寄り添いながらも洗練された存在感を放つアイテムを取り揃えました。

注目の「フェンディ ルイ ダッフル（FENDI Lui Duffle）」には、メゾンを象徴する「ペカン（Pequin）」ストライプをトーン・オン・トーンで表現した新色が登場。軽量なナイロン素材を採用したベージュとブラックの2色に加え、クラシカルなブラックレザーもラインナップします。トロリーケースに固定できるフック付きストラップを備え、出張や旅先での移動もスマートにサポートします。

アイウェアには、ゴールドカラーのメタルフレームにデニムブルーのエナメルで「FF」ロゴをあしらった「フェンディ スカイ（FENDI Sky）」サングラスをセレクト。洗練されたディテールが、イタリアンエレガンスを演出します。ワードローブには、ボーリングカラーと襟裏に施された「FF」ロゴ刺繍が印象的なホワイトポプリンのオーバーサイズシャツや、ブラックレザーにパラジウム仕上げの「FF」ロゴディテールを配したベルトが登場。さりげなく個性を添えながら、装いを上品に引き締めます。

また、光沢を抑えたライトグレーのカーフレザーにスクエア型の「FF」ロゴモチーフをあしらったウォレットやカードケースは、機能性とエレガンスを兼ね備えたギフトとして最適です。さらに、「ペカン」ストライプが印象的な「フェンディ ルイ」ポーチは、サイドハンドルと「FF」ロゴのアップリケを配し、旅先から日常まで幅広いシーンで活躍します。

フレグランスコレクションからは、リネンシーツの心地よさとアンティークウッドの温もりを表現した「ペルケ ノ（Perche no）」、そしてフランス産アイリスやマダガスカル産バニラ、レザーノートが織りなす「ラ バゲット（La Baguette）」をご提案。

感謝の気持ちを込めて贈る、特別な父の日のギフトに、フェンディならではのクラフツマンシップとエレガンスが息づくセレクションをお楽しみください。

「フェンディ ルイ ダッフル」\ 469,700（税込み）「フェンディ ルイ ダッフル」\ 529,100（税込み）ウォレット \ 78,100（税込み）カードケース \ 56,100（税込み）ポーチ \ 92,400（税込み）サングラス \ 72,600（税込み）フレグランス「ラ バゲット」\50,600（税込み）フレグランス「ペルケ ノ」\50,600（税込み）シャツ \ 149,600（税込み）シャツ \ 141,900（税込み）「フェンディ シティ」スニーカー \ 167,200（税込み）