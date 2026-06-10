「味ぽん」ブランド、食卓を飛び出しライセンス展開を強化！

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：槇 亮次、以下ミツカン）は、「味ぽん(R)」のロゴやラベルデザイン、商品カラーなどの意匠、さらにブランドそのものが生活者にとって魅力的な価値となりうることに着目し、ブランドの魅力を食卓以外にも広げる取り組みとして、ライセンス展開を強化してまいります。

また、ライセンシーパートナーの拡大を図るため、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ライセンシングジャパン2026」に初出展いたします。

背景

「味ぽん」は1964年の発売以来、多くのファンにご愛顧いただき、2026年に発売62周年を迎えます。長年にわたり食卓で親しまれ、認知率94％、累計販売本数25億本※を超えるブランドへと成長してきました。

直近では、味ぽんのロゴやラベルデザイン、商品カラーなどの意匠を活用した施策に対しても反響が見られ、ブランドそのものの活用可能性が広がっています。ミツカンは、味ぽんブランドの魅力を食卓以外のシーンにも広げ、生活者との新たな接点創出を通じて、味ぽんにふれるたびに、“ぽん”とうれしくなる存在を目指してまいります。

※360ml換算

味ぽんブランド施策への反響

ミツカンでは、味ぽんブランドやその意匠に対する生活者の反響を検証する取り組みを進めてきました。

2025年には、PPIHグループ店舗にて、アパレルを中心とした味ぽんグッズのテスト展開を実施し、味ぽんラベルデザインやロゴ、商品カラーを活用した商品にて高い販売率を示しました。これにより、味ぽん意匠そのものが生活者にとって魅力的な価値となりうることが分かってきました。

また、2024年から開始した、味ぽんの誕生日（11月10日）を祝う企画「ぽんまつり」では、味ぽん公式Xにて、味ぽんをモチーフにしたオリジナルグッズが当たるキャンペーンを展開しました。2024年は発話数約20万件・応募数約9万件、2025年は発話数約47万件・応募数約36万件と大きな反響があり、味ぽんブランドへの愛着とともに、グッズへの高い関心が確認されました。

さらに、2025年に実施したシートマスク「サボリーノ」（販売社：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー）とのコラボレーションでは、“調味料×美容”という意外性が話題となり、約1万件の発話を創出しました。

こうした取り組みを通じて、味ぽんブランドが食品領域を超えて生活者との接点を創出できる可能性が見えてきています。

＜2024年・2025年ぽんまつりオリジナルグッズ抜粋＞

<関連リリース>

・PPIHグループでの味ぽんグッズ展開

https://www.mizkan.co.jp/file.jsp?id=2021_Renewal/files/pdf/company/newsrelease/detail/newsrelease-251029-70.pdf

・2024年ぽんまつり

https://www.mizkan.co.jp/file.jsp?id=2021_Renewal/files/pdf/company/newsrelease/detail/newsrelease-241107-70.pdf

・2025年ぽんまつり

https://www.mizkan.co.jp/file.jsp?id=2021_Renewal/files/pdf/company/newsrelease/detail/newsrelease-251110-70.pdf

・「サボリーノ」コラボ

https://www.mizkan.co.jp/file.jsp?id=2021_Renewal/files/pdf/company/newsrelease/detail/newsrelease-260113-70.pdf

今後のライセンス展開について

今後は、幅広いライセンシーパートナーとともに、味ぽんブランドの魅力を活かしたライセンス展開を検討してまいります。味ぽんのロゴやラベルデザイン、商品カラーなどの意匠に加え、長年ファンに親しまれてきたブランドそのものの魅力を活かし、食卓以外のシーンにもブランド体験を広げていく考えです。

また、ライセンスビジネスを通じて、生活者との新たな接点創出を図るとともに、これまで味ぽんとの接点が少なかった10代～30代とのコミュニケーション機会の拡大も目指します。

「ライセンシングジャパン2026」へ初出展

ライセンス展開強化の取り組みの一環として、ミツカンは「ライセンシングジャパン2026」に初出展します。

ブースでは、味ぽんブランドの62年の歴史やブランドの世界観、これまでの「ぽんまつり」で展開したグッズ事例やSNSでの反響などを展示予定です。また、これまで制作した味ぽんグッズを多数展示し、活用可能な素材や展開カテゴリの幅広さを体感いただける内容としています。

ミツカンは本展示会を通じて、約30社程度のパートナー開拓を目指しており、様々な業種・業態との新たな取り組みの創出に繋げてまいります。

【出展概要】

展示会名： ライセンシングジャパン2026

会期： 2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト 西展示棟

公式サイト： https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html

ミツカン出展ブース小間番号： 16-1

味ぽんブランドについて

「味ぽん」は1964 年11 月10 日に販売を開始し、今年で62周年を迎えます。かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆが ひとつになった他では味わえない絶妙な風味の調味料です。発売当時は鍋専用調味料として、西日本での限定発売 でしたが、その後販売エリアを拡大、徐々に使い方の幅も広がりました。現在ではおろし焼肉・焼魚・ぎょうざ・冷奴か ら、鶏のさっぱり煮や炒め物など、「つける」「かける」から「煮る」「炒める」まで！？いつもの食事をもっと手軽にあた らしく、おいしさがぽんぽん広がります！

◆「味ぽん」商品ページ：https://www.mizkan.co.jp/ajipon/

◆「味ぽん」公式X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/ajipon_mizkan

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