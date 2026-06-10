【37分で5,000冊が完売！】ポプラ新書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』がYouTube「有隣堂しか知らない世界」にてライブ販売を実施

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社より6月に刊行予定の新書『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』は、2026年6月9日（火）に開催された株式会社有隣堂の公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」にてライブ販売会を実施。配信開始37分で限定5,000冊が完売いたしました！

当日の配信では、著者の松本大さんも出演し、書籍の内容に関するトークを展開。最大同時接続数は1.2万人超えを記録し、コメント欄には「ルビの大切さをあらためて感じた」「すぐ買いました！」といった声が寄せられ、大変盛り上がりました。

＜『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』即売会の実施概要＞

⚫配信日時：2026年6月9日（火）19:00～20:30

⚫販売時間：19:30～20:30

⚫販売冊数：限定5,000冊 ※完売



松本さんは、2026年6月2日（火）に公開された同チャンネル第420回「【豆知識】ルビについて書かれた本の世界」にも出演し、本書の内容紹介を中心に、ルビの種類や配置の違い、文豪による自由なルビ表現、今回ルビについて本を執筆した理由など語っていただきました。

有隣堂しか知らない世界420

【豆知識】ルビについて書かれた本の世界

動画URL：https://youtu.be/aqcWjzPuF2E

公開日：2026年6月2日（火）

出演：R.B.ブッコロー、松本大（一般財団法人 ルビ財団 創設者）

『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』の内容

中高生が「眺め読み」でつまずく理由、大人が専門書を読むのを諦める理由……それは「読めない」ことが大きいといわれています。読み方がわかれば、意味を調べることができますが、そもそも読めないと、学ぶこともできません。読みたいものを自由に読める環境こそが知識を広げ、学びを加速させるのです。しかし、近年振り仮名をつけることは減少傾向にあります。

そこで本書では、その謎を解き明かしながら、振り仮名と学力向上の関係についてお伝えしていきます。

＜本書の内容＞

第1章 「振り仮名」「ルビ」とは何か

「振り仮名」には宝石の名前がつけられた／『源氏物語』が漢字なしで書けなかった理由／意味を知るために、漢字の横に振られた小さい文字／文豪たちも総ルビで書いた時代／ルビが減少した理由 ……

第2章 振り仮名があれば、学力は上がるのか

「読める」ことは、なぜ学力につながるのか／ルビがないだけで、読者は選別される／ルビの種類／読み間違いは、長年の習慣になる／読みたいものを読める環境が、知識を広げる ……

第3章 振り仮名がひらく日本語の未来

「読み方がわからない」ことへの対応／読めることが前提の社会へ／ルビの表現の可能性／誰もが読める社会をどう作るのか／読み取る力で、何が正しいかを見極める ……

著者プロフィール

松本 大（まつもと・おおき）

一般財団法人ルビ財団ファウンダー・評議員、マネックスグループ取締役会議長。1963年埼玉県生まれ。1987年東京大学法学部卒業。ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社に入社。ゴールドマン・サックス証券会社に勤務し、1994年当時同社最年少の30歳でゼネラル・パートナーに就任。1999年ソニーとの共同出資でマネックス株式会社（現マネックスグループ株式会社）を設立。2023年6月までCEO、その後代表執行役会長を務め、2025年4月より現職。東京証券取引所の社外取締役を5年間務め、政府のガバナンス改革関連会議等に参加。ヒューマン・ライツ・ウォッチの元副会長、米国マスターカード・インコーポレイテッドの社外取締役など、複数の上場企業の社外取締役を歴任。

日本将棋連盟理事。

書籍情報

タイトル：『「振り仮名」があれば、学力は上がるのか』

著者：松本大

発売年月：2026年6月

定価：1,078円（10％税込）

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201286.html

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