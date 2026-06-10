【マインドフルネス】ストレッチ＆瞑想クラス開催中｜梅雨にゆらぐ心とからだを整える 表参道パーソナルトレーニングジム808TOKYO

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅(7番出口)から徒歩1分(原宿駅徒歩7分)、表参道にあるハワイをイメージしたダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”によるストレッチ＆瞑想クラス【～ 心身を整えるMe Time ～】。６月のご予約を開始しました。

梅雨の時期になると「なんとなく体が重い」「やる気が出ない」「むくみやすい」といった不調を感じる方も少なくないのではないでしょうか。このような梅雨の不調は、体調不良として認識されにくいのですが、多くの場合は梅雨の安定しない気圧・湿度・日照不足によって "自律神経" が大きく影響を受け、症状として現れている事が考えられます。

808TOKYOのストレッチ＆瞑想クラス～心身を整えるMe Time～ は『溜まった心身の疲れを解きほぐし、心地良い”わたし” になる自分へのご褒美タイム』をコンセプトに、体の細部まで伸ばすストレッチと穏やかなマインドを作る呼吸瞑想で、梅雨特有の気候により乱れた自律神経にアプローチし、心身のストレスリリースを行っていきます。

◇◆ストレッチ＆瞑想の効果◆◇

●ストレスや疲れがリセットされる

●睡眠の質が向上し目覚めが快適に

●姿勢が整いスタイルが美しくなる

●気持ちが前向きになり心に余裕ができる

●集中力が高まり仕事の効率アップ

●食欲が落ち着きダイエット効果大

（ ※効果には個人差がございます。 )

心身を整えるMe Timeは、少人数制で初めての方に合わせた内容となっている為、からだが硬い方・瞑想が初めての方にも安心してご参加頂けます。

自分を大切にするケア習慣を身に付け、どんな日でも心地良く・穏やかに過ごせる "わたし" を取り戻しましょう。只今、６月分ご予約受付中です。皆さまのご予約とご来店を楽しみにお待ちしております

Me Timeご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/metime/

【 ストレッチ＆瞑想クラス ～心身を整えるMe Time～ 詳細 】

◆内容…ストレッチ・瞑想

◆対象…18歳以上の方

◆人数…１クラス ５名（ご予約は先着順です)

◆時間…１クラス ５０分

◆金額…1,500円(税込) ※入会金不要

◆支払い方法…当日現金払い

◆ご予約方法…Me Time予約フォームからご予約下さい。(複数日予約可能。）

※ご予約・キャンセルは前日１４：００まで可能。

◆持ち物…動ける服装・お水(必要な方)

※更衣室が１つの為、ご予約状況によりお着替えのお時間を指定させて頂く可能性がございます。

※シャワーは使用できません。

※お着替え・タオルのレンタル、お水、プロテイン等の準備はございません。

◆場所…ダイエット専門パーソナルトレーニングジム 808TOKYO

（ 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-205 ）



◆開催日程

【 2026年６月 】

● ５日(金) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05

● ９日(火) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05

●１１日(木) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05

●１６日(火) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05、３.9:30～10:20

●２０日(土) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05

●２５日(木) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05

●２８日(日) … ４.19:30～20:20

●３０日(水) … １.7:00～7:50、２.8:15～9:05、３.9:30～10:20

Me Timeご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/metime/

【 講師：稲田 亜矢子 】

◆資格

NESTA・JOPH 肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー

◆経歴

★新体操

1999年世界新体操選手権大会団体総合4位

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

★舞台

2006年～2011年 マッスルミュージカル出演

※東京・ラスベガス公演

★テレビ・メディア掲載

TBS : SASUKE、KUNOICHI

テレビ朝日 : 関ジャニの仕分け∞ 柔軟女王No.1決定戦

BIRKENSTOCK ホームページ Lifestyle

BS朝日 : アスリート・インフィニティ

その他多数出演

＜ お客様へメッセージ ＞

私が瞑想に出会ったのは、新体操選手として活躍していた16歳の頃です。当時の日本代表チームに付いて下さっていたメンタルトレーナーの先生からご指導頂き、最初は何をやっているのか・何の為にやっているのか分からず戸惑ったのを覚えています。しかし、日々継続していく内に、学業と練習で疲弊していた心身が解れていくのを感じ、”よしっ!!また今日も頑張ってみよう!!”とポジティブな気持ちが湧き上がってくるのを感じました。また、頭の中が整理され、感情に左右されず”今やるべき事”に集中できるようにもなりました。その為、当時の私は大変ミスの少ない選手でしたし、学業も満足のいく成績を収められていたと自負しております。スポーツ界で言われる最強な状態”zone”を経験したのもこの頃です。

現役引退してからも細々と継続してましたが、当時ほど熱心ではなく、今振り返ると心身の不調を感じてた時ほど瞑想やストレッチ(運動)を疎かにしていました。睡眠の質が悪く→過食になり→体型やメンタルが崩れる→瞑想や運動によって立て直す、そんなループを繰り返してました。

４０代に入り大きく人生を振り返った時に、１６歳～１８歳の自分のメンタルが好きだった事を思い出しました。その頃に戻ろう…そんな気持ちで、禅の教えやマインドフルネス・ヨガなど様々な角度から勉強し、習慣的に経験していく中で、心身共に軽やかに、以前よりずっと生きやすくなったのを感じます。何よりも瞑想をしているクリアな時間が大好きです。

瞑想の世界は奥深く、私自身もまだまだですが、皆さんとそんな素敵な変化と心地良い時間を共有できたら嬉しく思います。是非、毎日頑張っている自分自身にご褒美タイム(Me Time)のプレゼントを。

Me Timeご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/metime/808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

【店舗アクセス】

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6丁目28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

明治神宮前駅：徒歩１分 (7番出口)

原宿駅：徒歩７分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755