森香澄、西澤アナの“婚活姿”に感動の涙「ゆかさんが初めて愛された瞬間」さらに“浮気のライン”に持論展開　34歳美人社長、真っ暗な寝室で年収3000万高身長経営者と大胆密着「チューしたいって言ってるの？

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月9日（火）夜10時より、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第7話を放送いたしました。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■森香澄、西澤アナの“婚活姿”に感動の涙「ゆかさんが初めて愛された瞬間」

第7話では、現役アナウンサーのゆかと、年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケが劇的な展開を迎えます。27歳人気モデルのなつえと“婚約破棄”となったキョウスケは、その決断の直後にみんなの前で、一度デートをしたことのあるゆかに対して「また話せたら嬉しいなと思ったりします」と告白。さらに個別インタビューでは、なつえとの婚約を破棄した理由として「ゆかさんが脳裏に浮かんでいた」「1ミリでも可能性があるんだとしたら、そこにも向き合いたい」と、ゆかへの断ち切れない想いを明かします。これを受け、ゆかは女性1名限定の特別ルール“時を戻すデート”を行使し、キョウスケとデートへ。再会したゆかが「ずっとキョウスケくんのことが頭にある自分がいた」「後悔して今日お呼びしました」と想いを伝えると、キョウスケも職場でこっそり書いてきたという手紙を取り出して真摯な思いを打ち明けます。そしてついにゆかが合鍵を渡し、“ゼロ日婚約”が成立して新たな二人の関係が始まったドラマチックな展開に、スタジオの森香澄は「訳わかんない涙出ました。ゆかさんが初めて愛された瞬間だった」と涙。夏菜やエルフ・荒川も「ドラマみたい」と大興奮に包まれました。

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■34歳美人社長、真っ暗な寝室で年収3000万高身長経営者と大胆密着「チューしたいって言ってるの？」

一方、「浮気」を巡る価値観の違いから深刻なすれ違いが生じていた、34歳美人経営者・あやかと年収3000万円の高身長経営者・ヒロキ。決断の時間を前にした話し合いで、あやかは涙ながらに「私が浮気するかもって言ったじゃん」「崖からヒロキくんを突き落としてみて、それでも這い上がってくるかどうかを試してた…やりすぎちゃった」と本音を明かして謝罪します。ヒロキもそれを受け入れ、無事に“婚約継続”を選択。さらにその日の夜、真っ暗な寝室でヒロキが「理詰めしすぎてごめんね」と優しく歩み寄ります。すると、あやかが「チューしたいって言ってるの？」と大胆に切り返し、暗闇の中でリップ音だけが響き渡る展開に。これにはスタジオMC陣も「キャー！！」と大絶叫。あやかも個別インタビューで「仲直りからのチュー。初めてのチューでした。幸せ」と満面の笑みを見せました。その後、ヒロキの妹や愛犬にも紹介され関係は修復したかに見えましたが、次の決断の時間で再び2人の間に暗雲が立ち込めることに…？

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■森香澄が“浮気のライン”に持論展開「一夜を過ごしたら」「箱根に誘ったら絶対…」

スタジオトークでは、あやかとヒロキの喧嘩の原因となった「浮気」について、「どこからが浮気か？」というテーマで議論を展開。森が「2人きりで一夜を過ごしたら」と回答すると、サバンナ・高橋茂雄が「LINEを下心満々でやっててもOK？めちゃめちゃ箱根に誘っててもOK？」と鋭くツッコミます。すかさず森は「箱根に誘ったら、絶対に一夜を過ごすじゃないですか」と反論したものの、高橋が「でも成就してない。それは浮気じゃない？」とさらに追及すると、「それはギリギリセーフ。私が知らなければ」と持論を展開しました。また、夏菜は「身体的に触れ合わなければ（浮気じゃない）」としつつも、「逆に致しちゃうことの方が大丈夫かもしれない。手を繋ぐとかの方がしんどい」と独特の恋愛観を披露しました。

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ついにすべての婚活プランが終了し、次週はいよいよ“結婚式”を迎える最終回。本編ラストに公開された予告映像ではウェディングドレス姿の女性たちが最後の決断を迫られる緊迫の様子が映し出されました。彼女たちが下す究極の選択と、30日間の婚活サバイバルの結末は必見です。

波乱の展開を見せた『時計じかけのマリッジ』第7話は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第7話＞

第7話放送日時：2026年6月9日（火）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第7話配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p70

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/