【6-7月開催】パリコレデザイナーらが審査、「受賞作品展」渋谷・表参道で“日本のファッションの未来”を担う全14名の作品が一堂に

東京都世界での活躍に向けてパリでの作品発表に臨む、若き才能の第一歩

東京都は、世界に羽ばたくファッションデザイナーの発掘・育成を目的に、都内在住・在学の学生を対象とした「Next Fashion Designer of Tokyo／NFDT」と、都内在住・在学・在勤の学生やアマチュアデザイナーを対象に、着物の生地等を活用する「Sustainable Fashion Design Award／ SFDA」の2つのファッションコンクールを主催しています。

このたび、2025年度受賞者14名の作品展を、6～7月にかけて、商業施設「東急プラザ渋谷」と「東急プラザ表参道オモカド」で開催します。（入場無料・予約不要）

会場には、3月の最終審査会にて、パリコレデザイナーらによる審査と一般投票で選ばれた独創的な作品が一堂に会します。

“日本のファッションの未来”を担う、若手デザイナーの瑞々しい感性の数々をご覧いただけます。

また、作品の横には、デザインのポイントをまとめた紹介ボードを設置。制作の裏側を知ることで、来場者は作品をより身近に感じられる展示をしています。

過去作品展示の様子

東京都出身4名の若手作品も！最終審査会（3/29）で披露した作品・受賞者名

「NFDT」フリー部門 東京都知事賞優秀賞 高橋 紅梅（大田区出身/杉野服飾大学）「NFDT」フリー部門東京都知事賞優秀賞 安田 航太朗（目黒区出身/ エスモード・東京校）「SFDA」ウェア部門 東京都知事賞優秀賞 坂野 瀬奈（足立区出身/一般応募）「SFDA」ファッショングッズ部門東京都知事賞優秀賞 中田 南（八王子市出身/慶應義塾大学）

ANREALAGE森永氏ほかパリコレデザイナーらによる審査と一般投票で選ばれた作品を展示

受賞作品展 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6664_1_d1a67fedfa8908e5272b99891c56deff.jpg?v=202606110251 ]

今回展示するのは、3月29日（日）に都内で開催されたファッションショー形式の最終審査会を勝ち抜いた作品です。全4部門において、パリコレデザイナーらによる審査と一般投票を実施しました。

審査員には、日比野克彦氏（東京藝術大学長）をはじめ、日本を代表するデザイナーの高橋悠介氏（CFCL）や森永邦彦氏（ANREALAGE）ら、業界の第一線で活躍する豪華な顔ぶれが名を連ねています。

受賞デザイナーの出身地へ凱旋！7月から全国巡回展示を開始

受賞デザイナーの出身地を巡り、各受賞作品を展示する全国巡回展を、7月から順次開催する予定です。（詳細は決定次第、ウェブサイトやSNSで発表します）

東京都は今後、受賞者たちが世界で活躍できるよう、ブランド立ち上げ支援、パリでの作品発表のサポートなどデザイナー育成プログラムを提供します。

地元を代表する次世代デザイナーが世界へ羽ばたく前に、第一歩を故郷のみなさまにお披露目します。

東京をパリやミラノと肩を並べる「ファッションの拠点」へ 「NFDT/SFDA」受賞者がブランド設立、次世代を担う才能の登竜門に

東京都は、東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」としていくため、ファッション・アパレル産業の振興に取り組んでいます。

その一環で、世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成するため、ファッションコンクール「Next Fashion Designer of Tokyo（ネクスト ファッション デザイナー オブ トウキョウ）／NFDT」と「Sustainable Fashion Design Award（サステナブル ファッション デザイン アワード）／SFDA」を2022年に創設。

受賞者の中には、自身のブランドを設立し、国内外の著名アーティストのステージ衣装やMVで採用されるなど、次世代を担う才能の登竜門として確かな実績を築いています。

2026年度の作品、7/14まで募集中

本コンクールでは、2026年度の作品（全4部門）を7月14日（火）まで募集中です。服飾学生に限らず、アートやデジタル、映像制作など、多様なクリエイションに携わる若手からの応募を広く募っています。

「NFDT」2部門 ： 「フリー部門」（自由テーマ） ／ 「インクルーシブデザイン部門」（障害のある方の着用を前提）

「SFDA」2部門 ： 「ウェア部門」 ／ 「ファッショングッズ部門」（バッグやアクセサリー、シューズ等）