【新発売】赤ちゃんが夢中になって遊ぶ感覚絵本、『新装改訂版　しゃりしゃり もぐもぐ　たべものたっち』8月発売決定!!

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、音と手触りを楽しみながら赤ちゃんの五感を刺激する感覚絵本『新装改訂版 しゃりしゃり もぐもぐ たべものたっち』について、8月4日（火）の発売を決定したことをお知らせします。

表紙のりんごをギュッとにぎるとシャリシャリ♪ 赤ちゃんの大好きな音が出ます。つぶつぶ、ちくちく、ざらざら、ふわふわ、ぴかぴか……さまざまな素材や色がパワーアップしました。

がさがさ、ざらざら、ぷるんぷるん……さまざまな素材の音と感触が楽しい！

ページをめくると「しゃりしゃり」「ふわふわ」「つぶつぶ」といった様々な質感が体感できます。

五感を刺激する多彩な仕掛けに、お子さんも大興奮！ 親子で一緒に触りながら言葉を交わすことで、赤ちゃんは言葉を覚え、豊かな感情を育みます。ページをめくると「しゃりしゃり」「ふわふわ」「つぶつぶ」といった様々な質感が体感できます。

本書を楽しみながら、ぜひお子さんとの素敵な時間をお過ごしください！

【作家プロフィール】

●＊すまいるママ＊

手芸絵本作家。1974年生まれ。プライベートでは3児の「パパ」。

現在の主な活動は、絵本の作話、製作、撮影、装丁をはじめ、絵保育絵本のイラスト、雑貨やパッケージのデザイン、フェルトを使ったワークショップ講師、プロジェクターを使ったどうぶつお絵描きライブを全国の図書館や幼稚園で開催。

おもな絵本作品に赤ちゃんの脳を育む感触を楽しむ絵本『NEW ふわふわもこもこどうぶつたっち』 、『NEW ふわふわつるつる たべものたっち』や『NEW はなになりたい』の続編『パパになったぼくへ』（以上東京書店）などがある。

著者ホームページ：

http://www.smilemama.net/

●『新装改訂版 しゃりしゃり もぐもぐ たべものたっち』

作：＊すまいるママ＊

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年8月4日

判型：160×160mm／12ページ

ISBN：978-4-86855-002-0

発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

【ご購入はこちらから】

・Amazon：

『新装改訂版 しゃりしゃり もぐもぐ たべものたっち』

https://www.amazon.co.jp/dp/4868550020/

・楽天ブックス：

『新装改訂版 しゃりしゃり もぐもぐ たべものたっち』

https://books.rakuten.co.jp/rb/18662280/