累計出荷数約1,700万個(※１)を突破したSNSを中心に話題の『中華房 麻辣燙』。「下北沢」に第3号店がオープン！

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、累計出荷数約1,700万個(※１)を突破した、SNSを中心に話題の『中華房 麻辣燙』の実店舗を2026年6月10日（水）「下北沢」 （京王井の頭線、小田急線下北沢駅東口より徒歩3分）にオープンいたします。

※画像はイメージです。

■中華房 麻辣燙とは

『中華房 麻辣燙』は、グルテンフリー(※２)のさつま芋麺(※３)を使用した、本場中国のマーラータンの味を追求したカップ春雨麺です。

2024年9月発売～2026年6月で、累計約1,700万個の出荷数(※1)を突破し、今もなおSNSを中心に話題となっている商品です。

※画像はイメージです。

※1 2024年9月～2026年6月2日現在の累計出荷数

※2 グルテンを含まないさつま芋でん粉麺(春雨)を使用

※3 さつま芋でん粉で作られた春雨

■店舗情報

店舗名：iSDG麻辣燙 中華房 下北沢店

住 所：東京都世田谷区北沢2-34-3 ミドキタ1B

アクセス：京王井の頭線、小田急線下北沢駅東口より徒歩3分

営業時間：11:00～22:00（L.O. 21：00）

定休日：年末年始 ※変更になる場合があります。

座席数：40席

決済方法：現金不可。クレジットカード、交通系IC、電子決済がご利用可能です。

■iSDG麻辣燙 中華房 下北沢店の麻辣燙（マーラータン）とは

「iSDG麻辣燙 中華房 下北沢店」では、「中華房 麻辣燙」のスープの味をベースに、牛骨やローストチキンの風味が入った、より一層深みと旨みが凝縮された、本格麻辣燙です。

さらに、陽春砂（ヨウシュンシャ）、蕃鬱金（バンウコン）、ガランガル、良姜（リョウキョウ）、月桂樹（ゲッケイジュ）、草果（ソウカ）などの香辛料・漢方も追加し、弊社の名前にもある通り、「医食同源で健康的な日常を」を食を通してご堪能いただけます。

「iSDG麻辣燙」の世界を、もっと自由に楽しんでいただくために、お好みの具材・薬味を自由に選び「あなただけの麻辣燙」が本場の味わいでお楽しみいただけます。

iSDG 麻辣燙の楽しみ方

店内にある食材ケースより、野菜やきのこ、豆腐、肉、海鮮などの40種類以上の具材から好きな具材をボウルに入れ、1gあたり4円の量り売りのご提供になります。

具材の金額が900円以上でさつま芋麺、小麦細麺、小麦平麺のいずれか1人前がレジにて無料になります。

個別の追加トッピングは150円で販売いたします。最後にレジにてスープの種類・辛さ・麺の種類を選んでオーダーが完了になります。

会社概要

会社名： 株式会社医食同源ドットコム

代 表： 夏目洋司

本社所在地：埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー7階

ウェブサイト： https://ishokudogen.co.jp/

創立年：2011年9月

資本金：40,000,000円

従業員数：60人

事業内容：サプリメント、食品、衛生用品などのメーカー