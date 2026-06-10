瀕死だった赤ちゃんピューマが元気すぎる美ピューマに成長 人工哺育、骨折、入院、親子隔離…「いろいろあった」親子の涙と笑いの日々を振り返るフォトブック『ピューマのかぞく』が発売

辰巳出版株式会社

盛岡市動物公園ZOOMOで飼育展示されているピューマの三つ子が１歳の誕生日を迎えた6月10日、子どもたちの成長の軌跡を収めたフォトブック『ピューマのかぞく(https://amzn.asia/d/04DOYz02)』（盛岡市動物公園ZOOMO監修／辰巳出版発行）が発売されました。

『ピューマのかぞく(https://amzn.asia/d/04DOYz02)』（盛岡市動物公園ZOOMO監修／辰巳出版発行）

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2025年6月10日、メスのピューマ「ニーナ」が５頭の赤ちゃんを出産。一度の出産で５頭が生まれるのは国内初、そして国内最多でした。見るからに小さく生まれた赤ちゃんを、初産のニーナは懸命にお世話しました。しかし残念ながら生後3日目に２頭が命を落とします。生き残った３頭のうち１頭にも急激な体力の低下がみられたため、緊急人工哺育を開始。幸いにも人工ミルクをよく飲み、排泄も良好で、小さな命は繋がりました。

人工哺育の様子／『ピューマのかぞく』より（写真提供：盛岡市動物公園ZOOMO）

飼育係と獣医師のケア、そして母ニーナの献身的な育児により、メス１頭、オス２頭の赤ちゃんは順調に成長。しかしその先にも、骨折、入院、手術、親子隔離からの合流などいくつもの困難が待ち受けていました。

骨折が判明し入院となったメス「キャフ」。天真爛漫な性格で治療・入院生活を乗り切った／『ピューマのかぞく』より（写真提供：盛岡市動物公園ZOOMO）

盛岡市動物公園ZOOMOでは、赤ちゃんの誕生直後から、【ピューマを応援して下さる皆様へ】と題して親子の様子を毎日SNSに投稿(https://x.com/moriokazoo/status/1933434831792451728)。赤ちゃんの死亡や怪我、人工哺育から親子を合流させることの難しさなども、包み隠さず公開し、11万のフォロワーたちが、親子の成長を手に汗握りながら見守ってきました。

左からキャフ、シェダル、ツィー、母ニーナ。子どもたちは大きく成長した／『ピューマのかぞく』より（撮影：篝火）

2026年6月現在、子どもたちは元気いっぱいに過ごしています。瀕死の状態から人工哺育で命を繋げたメス「キャフ」は、母ニーナ似の美ピューマに成長。今ではきょうだい一の活発さで家族を翻弄しています。オスの兄弟「ツィー」と「シェダル」は父タフ譲りの穏やかさと頼もしさを継承。お転婆キャフをいなしつつ、猛獣ピューマの威厳をまといはじめました。今後、子どもたちは繁殖のために他園に移動する可能性が高く、親子が睦まじく過ごす様子を見られる時間は限られています。

手前がメスのキャフ、奥は母ニーナ／『ピューマのかぞく』より（撮影：千潮祥路）オスのシェダル／『ピューマのかぞく』より（撮影：黒崎十士郎）オスのツィー／『ピューマのかぞく』より（撮影：ヨッシー）子どもたちが放飼場デビューしてすぐの頃。おてんばキャフと見守る母ニーナ／『ピューマのかぞく』より（撮影：RIKU）心やさしい父タフ／『ピューマのかぞく』より（撮影：カオリ）

書籍『ピューマのかぞく』では、メス「ニーナ」とオス「タフ」の来園から繁殖、ニーナの出産と子育て、様々なトラブルや子どもたちの個性的な育ちの過程が、盛岡市動物公園ZOOMO公式写真と、ファンが撮影した写真とで綴られています。ピューマの赤ちゃん特有の斑点模様の時代、行動や表情に表れる性格と豊かな個性、母ニーナの深い愛情、まるで人間のような母娘の複雑な関係など、親子の１年を辿る濃密な内容となっています。

『ピューマのかぞく』は6月10日より全国の書店およびネット書店にて販売。定価1,980円（税込）。予約段階でAmazon6部門のベストセラー1位、楽天ブックス「ペット」部門の週間ランキング1位（※）など注目を集めています。

※Amazonランキング「写真」「猫」「ペット」「カメラ・ビデオ」「作品集」「お描き・歌・音楽」各部門1位（2026年5月11日調べ）

楽天ブックス週刊ランキング（2026年5月15日調べ）

『ピューマのかぞく』＜書籍情報＞

書名：ピューマのかぞく

監修：盛岡市動物公園ZOOMO

発行：辰巳出版

発売日：2026年6月10日

定価：1,980円（本体1,800円+税）

体裁：B5変型判（182×182mm）／176ページ／オールカラー

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▶楽天ブックスで購入する https://books.rakuten.co.jp/rb/18569347/

＜監修者について＞

盛岡市動物公園ZOOMO

自然豊かな環境は東京ドーム約８個分、多くの野生動物が暮らしている「どうぶつが暮らす森の公園」。ピューマのタフ、ニーナ、キャフ、ツィー、シェダルに会えます。（※2026年5月現在の情報です）

Instagram：盛岡市動物公園 ZOOMO

X：@moriokazoo

※本書の印税の一部はZOOMOのピューマたちのために活用されます。