宣伝会議のオンデマンド講座「ブレーンクリエイティブライブラリー 南部隆一編」が公開！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、クリエイティブの専門誌『ブレーン』がプロデュースするオンデマンド講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、「クリエイティブライブラリー 南部隆一編」を開講しました。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-nambu_ryuichi/

■南部隆一氏 プロフィール

ACTANT 代表取締役・デザインディレクター

国際基督教大学卒。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジにて修士を取得。帰国後、廣村デザインオフィス勤務。グラフィックデザイナーとして、ブランディングやサイン計画など様々なプロジェクトに関わる。2009年に独立後、同時に東京大学大学院学際情報学府にて修士課程を修了。2013年、サービスデザインを軸にしたデザインファームACTANTを設立。以降、自然との共創をテーマにしたACTANT FOREST、システミックデザインクラブ、Comoris Urban Share Forestなど、新しいデザインのあり方を模索する各種プロジェクトを運営中。WIRED COMMON GROUND CHALLENGE グランプリ受賞。主な作品に「Comoris BLOCK」（2023 / 21_21 DESIGN SIGHT）。

◆ 講座概要

複雑な課題を構造から解き、社会に実装する思考法

気候変動、都市問題、社会的分断──従来の延長線では解決できない“厄介な問題”に、いまデザインはどう向き合うべきか。本講座では、ACTANT代表・南部隆一氏が実践してきた「システミックデザイン」を軸に、複雑な因果関係を可視化し、社会にインパクトを生み出すための思考とプロセスを解説します。欧州の先進事例から実プロジェクトまで、概念にとどまらない実践知を体系的に学ぶことで、デザインの役割を「つくる」から「関係性を設計する」へと進化させます。

◆カリキュラム

1.自己紹介と課題背景

ACTANTの自己紹介「厄介な問題」の時代に必要とされるもの 視野を広げるアプローチ

2.システミックデザインとはなにか

システミックデザインとは因果関係を描く方法システミックデザインのプロセス グローバルな潮流欧州における先進事例システミックデザインのコツとマインドセットシステミックデザインクラブ

3.ACTANTの実践事例

システミックデザインの実績サービスデザインの実績ビジュアルコミュニケーションデザインの実績

4.環境危機をテーマにしたトライアルプロジェクト

森とデザインするACTANT FORESTDesign with Nature：コンセプトと実績の説明都市に森をインストールする Comoris Urban Share Forest

5.まとめ

振り返りとまとめ「設計すること」から「共に生きること」へ

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-nambu_ryuichi/

■ブレーンクリエイティブライブラリーとは

～ クリエイティビティを次世代に継承する～

いつの時代においても、優れたクリエイティブは人々の心を捉え、動かしてきた歴史があります。この歴史と一流クリエイターの考えは、これからの未来に継承していくべきものです。

今までは、一部、書籍や専門誌の形で発行し、流通され、また図書館に収集、保管されることで、後進の者が目にし、読むという行為がほとんどでした。それも、お名前や作品に触れる機会があっても、作品以外の知見やお考えに触れる機会がほとんど無く、それが失われることは、未来のクリエイティブのために、大きな損失ではないか、と考えました。

後世にその知見や技術を継承していくために、今回、「ブレーンクリエイティブライブラリー」という名称で、活字や図版だけでは伝えきれないものを映像で残し、クリエイターの肉声に基づき、現在のメディア環境にあった映像コンテンツとして作成し、いつでも、どこでも受講できる講座として未来に向けて配信いたします。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/brain-creative-library/

■雑誌『ブレーン』について

『ブレーン』はマーケティングの専門誌として1961年に誠文堂新光社より創刊。1999年1月号から宣伝会議が発行元となり、現在のクリエイティブ誌にリニューアルしました。通巻700号（2018年11月号）からは、多様なアイデアやクリエイティブが行き交う雑誌でありたいとの思いから「IDEA AND CREATIVITY」という現在のタグラインに。領域を超えて新たな未来を創造する多様なクリエイターの皆さんと共に、「新しい未来」とクリエイターの役割を考えていくメディアです。

公式X：https://x.com/sdkg_brain

公式Instagram：https://www.instagram.com/brainmag_jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/sdkg.brain/

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。