【大塚商会】建設業向け生成AIアシスタントテンプレートを提供

株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、中堅・中小建設企業の事務負担軽減と働き方改革を支援する業種特化型生成AIサービスを、「たよれーるneoAI Chat/mini」を活用した建設業向け生成AIアシスタントテンプレートとして2026年6月19日より提供を開始します。本テンプレートは、「たよれーるneoAI Chat/mini」利用者向けに無償で提供します。

建設業界は「2024年問題」による時間外労働の上限規制と、熟練技術者の高齢化・若手不足という二重苦に直面しています。現場監督は日中の施工管理に加え、夜間にも見積作成・契約書類整備・原価管理といった大量の事務作業を担わざるを得ず、この構造的な長時間労働が優秀な技術者の離職や若手の入職忌避を招く負のスパイラルを生み出しています。

大塚商会では、このような属人的で煩雑な事務作業を生成AIで標準化・自動化することで、技術者が本来の業務である施工管理・品質向上・安全確保に注力できる環境を提供します。企業は、現場監督の事務処理時間の大幅削減、人手不足の緩和と同時に、働き方改革を実現することができます。

今回提供する建設業向け生成AIアシスタントテンプレートは、株式会社neoAI（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：千葉 駿介）と連携した生成AI基盤に、大塚商会が長年培ってきた建設業向けシステム（SMILE Vシリーズなど）のノウハウを融合させて開発しました。建設業特有のドキュメントやフローに最適化されたテンプレートを標準搭載しているので、企業は導入後すぐに業務で活用することができます。

■建設業向け生成AIアシスタントテンプレートの特長

◎入札・見積フェーズ（書類作成の迅速化）

入札公告や仕様書をAIが解析し、発注条件・特記仕様・工期などの重要事項を自動で抽出。過去案件の原価実績データと照合しながら概算価格を自動生成することで、これまで数時間を要していた入札判断の事前調査を大幅に短縮可能。そのほか見積作成支援（数量・単価参照・集計補助）にも対応。

入札資料要約／概算価格・工程表作成支援／施工計画書作成支援／AI見積作成／AI OCR見積作成／契約書作成支援

◎工事現場の業務補助（安全水準の底上げ）

過去の災害事例や当該現場の施工データをもとに、KY活動シートや安全管理計画のドラフトをAIが自動生成。経験の浅い若手監督でも標準品質の安全書類を短時間で作成でき、建設現場の安全水準を組織全体で底上げ。

KY活動シート作成支援／現場監督補助

◎本部業務の自動化（事務負担の大幅削減）

仕入先ごとに書式が異なる請求書・納品書をAIが自動判別し、材料費・労務費・外注費・経費に分類して基幹システム（SMILE V 2nd Editionコストマネージャーなど）へ連携。月末に集中していた転記作業を削減し、工事原価をリアルタイムに近い形で把握が可能。そのほか契約書の自動作成や現場勤怠データとの原価連動にも対応。受注した工事の工程を自動で作成し、作業人員を割り当てる。

業務支援ナビ／原価管理連携／工程表作成支援／作業員割当支援

「たよれーるneoAI Chat/mini」は、株式会社neoAIが提供する企業向け生成AI「neoAI Chat/neoAI Chat mini」に、複数の中堅・中小企業で利用頻度の高い業務アシスタントテンプレートをつけ、当社専門チームによるサポートとあわせて提供しています。企業は、特に手間のかかる設定が必要なく、すぐに導入いただけると共に、安心してAIを活用することができます。

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/ai-iot/neoai-chat/

さらに、AIの運用相談や、自社専用のアシスタント作成をチケット制で支援する「たよれーる AIまるごと伴走支援サービス」をあわせてご利用いただくことで、現場でのAI活用・定着を推進できます。

大塚商会は、本建設業向けモデルを皮切りに、今後も業種別の特化型ラインアップを拡充していきます。「SMILE Vシリーズ」をはじめとする基幹システムとの高度な連携と専門チームによる手厚いサポートにより、中堅・中小企業のDX推進をトータルで牽引するとともに、テクノロジーと人的サポートの両面から建設業界の構造的な課題に向き合い、「技術者が誇りをもって働ける建設現場」の実現に貢献していきます。

※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

【お問い合わせ先】

株式会社大塚商会 MMオペレーション部AI・データ活用推進課

TEL：03-3514-7580

E-mail：ai-datasuishin@otsuka-shokai.co.jp