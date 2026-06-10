【レポート】「木材特化型AI アシスタント Laurel（ローレル）」の限定提供を記念した特別イベントを開催

株式会社森未来

「Sustainable Forest」(https://shin-mirai.co.jp/vision/)をミッションとする株式会社森未来(https://shin-mirai.co.jp/company/)（本社：東京都港区、代表取締役：浅野 純平 以下、森未来）は、「木材特化型AI アシスタント Laurel（ローレル）」(https://laurel-ai.jp/)の限定提供を記念し、2026年5月26日、Google for Startups Campusにてイベントを開催しました。

当日は第一線で活躍するクリエイターによるトークセッションや「木材特化型AI アシスタント Laurel（ローレル）」(https://laurel-ai.jp/)の実機体験会を通じて、空間デザインにおけるAI活用の可能性を探る機会となりました。

■ 木材特化型AI アシスタント Laurel（ローレル）(https://laurel-ai.jp/)とは？

"Laurel(https://laurel-ai.jp/)"は、設計者やデザイナーが実務に即した形で木材選定・調達の検討を行えるAIチャットサービスです。

現在、建築業界では木材のニーズが高まる一方、価格・納期・認証情報などが分散しており、情報収集の難しさが木材活用の大きな壁となっています。この課題を解決すべく、森未来は1万点以上の内装材や実務データを網羅・構造化した独自の木材データベース「SHIN-MIRAI DataBase(https://shin-mirai.co.jp/about-database/)」を構築しています。



この強固なデータ基盤を背景に開発された"Laurel(https://laurel-ai.jp/)"は、従来は膨大な時間と工数を要していた情報整理のプロセスを大幅に効率化し、迅速かつ確実な意思決定をサポートします。

■ イベント概要

■ Laurel（ローレル）(https://laurel-ai.jp/)のご紹介｜蓄積した木材データとAIの融合が、新たな流通を作る

（写真右から）株式会社乃村工藝社 クリエイティブフェロー 鈴木 恵千代 氏、株式会社ジェットデザイン 代表取締役 DSA副会長 上野 鐵也 氏、株式会社森未来 代表取締役 浅野 純平、株式会社森未来 エグゼクティブアドバイザー 中川 雅寛 氏[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20108/table/68_1_3a5cf5395b54eb4df368cf3bc9002dea.jpg?v=202606111251 ]

当社代表の浅野より、ミッションである「Sustainable Forest(https://shin-mirai.co.jp/vision/)」の実現に向け、これまで10年間蓄積してきた森林・木材産業に関する独自データベースを元にした「木材特化型AI アシスタント Laurel（ローレル）(https://laurel-ai.jp/)」の紹介を行い、専門知識の有無に関わらず誰もが最適な木材を選べる、未来の木材流通のあり方について説明しました。

■ トークセッション｜AI時代に問われるデザイナーの創造性──人が考え続けることの価値

株式会社ジェットデザイン 代表取締役 DSA副会長 上野 鐵也 氏

セッションでは、AIとデザインの関係について、実務に基づいた視点から議論が行われました。

上野氏は、自身のデザインプロセスにおいてAIを工程ごとに使い分けている事例を紹介しました。一方で、AIを単なる回答生成ツールではなく、問いを深めるための思考の伴走者として位置付けていると説明。仮説の検討や比較、アイデアの展開などに活用しながらも、最終的な判断や方向性の決定はデザイナー自身の役割であると語りました。また、AIによって多様な案を得ることはできるものの、それらを選択し、意味付けし、責任を持つことが重要であると述べました。

株式会社乃村工藝社 クリエイティブフェロー 鈴木 恵千代 氏

これに対し鈴木氏は、デジタルが普及し始めた時代から取り組んできた独自のスケッチ手法について紹介しました。一般的なデジタル表現とは異なり、自ら空間全体のバランスを確認しながら手で描き、その感覚をデジタル上に反映させる手法を続けてきたといいます。

中川氏はこうした取り組みを、デジタル技術やAIが進化する中でも、人が持つ感覚や判断力の重要性は変わらないと評価しました。

さらに鈴木氏は、スケッチはデザイナーとクライアントとの対話の中で生まれるものであり、その背景にある思考過程や関係性までも含めたスケッチをすることはAIでは十分に扱うことが難しいと説明。AIは短時間で多くのイメージを生成できる一方、それに頼り過ぎることで、考える時間が減ってしまうと指摘。スケッチは、自身のデザインの良し悪しを確認するためのものであり、描きながら考え続けることでクリエイティビティの向上につながると語りました。

AIが普及する時代だからこそ、あえて多くのスケッチを描き、時間をかけて考え続けることの価値がより重要になるとの考えを示しました。

今回のトークセッションでは、AIが広がる中で、デザイナーに求められる役割や創造性のあり方について議論が交わされ、参加者にとってこれからのデザインの可能性やAIとの向き合い方について考える機会となりました。

■ 「空間デザイナー・アーティストは、AIをどう活用すべきか」見逃し動画配信のご案内

本イベントについて、多くの反響をいただいたことを受け、当日の配信を収録したアーカイブ動画を、見逃し配信として限定公開いたします。

イベント名： 空間デザイナー・アーティストは、AIをどう使うべきか～木材特化型AI β版 限定提供開始 記念イベント～ 見逃し動画配信ー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20108/table/68_2_89fd26df819d1d07e508ebed6cdbf91f.jpg?v=202606111251 ]

※当日ご都合によりご参加いただけなかった方でもご視聴申込み予約をしていただければ、期間限定ではございますが、期間内に視聴いただけます。

お申し込みはこちら :https://www.etree.jp/content/event_notice/event-ai_260618/

■ 最後に

今後は、「木材特化型AI アシスタント Laurel（ローレル）(https://laurel-ai.jp/)」正式版のリリースに向けて、本イベントを通じていただいたご意見を反映しながら、精度向上や機能の充実を目指した開発を進めていきます。

■Laurel（ローレル）の最新情報について

正式版リリースのご案内を含む最新のアップデート情報は、以下の専用サイト内フォームよりご登録いただけます。ご登録いただいた方には、開発中の機能の紹介や限定イベントのご案内、リリース時の先行利用特典などの情報を、優先的にお届けする予定です。

登録はこちら :https://laurel-ai.jp/こちらのサイトのフォームからお申し込みいただけます

■ 会社情報

会社名：株式会社森未来

代表者：代表取締役 浅野 純平

住所：〒108-0014 東京都港区芝5-27-6 泉田町ビル6階

設立：2016年4月

コーポレートサイト：https://shin-mirai.co.jp/

「Sustainable Forest」をミッションに、森林・林業・木材に関するITビジネスを展開。

BtoB向け木材プラットフォームeTREE：https://www.etree.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社森未来 広報担当

pr@shin-mirai.co.jp