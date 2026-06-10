【Dior】ディオールとフランス・モード研究所が「サステナビリティファッション リーダーシッププログラム」をローンチ

クリスチャン・ディオール合同会社

クリスチャン ディオール クチュールとフランス・モード学院（IFM）は、「サステナビリティファッション リーダーシッププログラム」のローンチを発表しました。これは、ファッションおよびラグジュアリー業界を再構築する、サステナビリティへの変革に直面するメゾンのチームを支援することを目的として、両機関が共同で設計したトレーニングプログラムです。

ディオールのすべての従業員は、ファッションとラグジュアリー教育の分野をリードする機関であるフランス・モード学院と共同で作成された講演やコンテンツにアクセスできるようになります。この前例のないプロジェクトは、ディオールの環境ロードマップである「ドリーム イン グリーン」およびLVMHグループの「LIFE 360」プログラムと強く共鳴するものです。

「サステナビリティファッション リーダーシッププログラム」には、フランス・モード学院の学術的卓越性とメゾンの実務的専門知識を融合させた、1年間の認定トレーニングプログラムが含まれています。

最初の23名の主要な人材のために開発された本プログラムは、計80時間のトレーニングを4つのモジュールに分けて構成されており、今日のラグジュアリーの未来を形作る主要な課題、すなわち、規制、責任ある調達と製造、トレーサビリティ、生物多様性、エコデザイン、循環型経済、気候変動と持続可能な活動、そして新しい創造モデルを探求します。このプログラムは、メゾン内での具体的かつ革新的なプロジェクト開発に向けた専用のコーチングセッションが行われ、学びを行動へと転換させます。

これと並行して、世界中のディオール従業員が参加できる一連の国際会議を開催し、気候変動、生物多様性、循環型経済といった主要テーマをめぐって、この集団的な勢いをさらに広げます。

このように、「サステナビリティファッション リーダーシッププログラム」は、ディオールとフランス・モード学院（IFM）による野心的な提携の結晶であり、ファッションとラグジュアリーの未来を形作る、新世代の担い手の育成に貢献するという共通のビジョンに基づいています。

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