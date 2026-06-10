Shopify新しいお客様アカウントに「会員登録フォーム」を - AL CustomerMetaSync（メタシンク）機能アップデート記念、先着30ストアに3ヶ月無料キャンペーン実施

株式会社Alquimista

株式会社Alquimista（本社：京都府京都市、代表取締役：中原賢一、以下 Alquimista）は、Shopifyアプリ「AL CustomerMetaSync（メタシンク）(https://apps.shopify.com/al-customermetasync?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=metasync_form_free3m_2026)、以下 メタシンク」に新しく初回ログイン時の会員情報登録機能を追加し、新しいアカウント向けのソリューションを拡充させたことをお知らせいたします。本リリースを記念して、先着30ストアを対象に3ヶ月間無料でご利用いただけるキャンペーンを実施します。

背景：アプリ開発の背景

Shopifyは現在、従来のメールアドレス＋パスワード方式から、ワンタイムパスワード（OTP）認証を採用した「新しいお客様アカウント」への移行を推進しています。2026年2月6日には、従来のお客様アカウントを将来的に廃止することが公式にアナウンスされており、既存ストアにとっても移行は避けられない選択肢となっています。また、新規に作成されるストアでは、すでに新しいお客様アカウントしか選択できない仕様となっています。

従来のアカウントには「新規会員登録」というフローがあり、フォームをカスタマイズしたり専用アプリを導入したりすることで、誕生日・性別・電話番号といったマーケティングに直結する情報や、プライバシーポリシーへの同意を初回登録時にまとめて取得するのが一般的な運用でした。しかし新しいお客様アカウントでは、この「登録フォーム」という概念がなくなります。初めてのメールアドレスでログインした時点でお客様が作成されるため、ログインと同時に追加情報を収集するタイミングが失われます。

誕生日や性別はメルマガのセグメント配信や誕生日クーポンなど施策との関連が深く、プライバシーポリシーへの同意取得は事業者のコンプライアンス上求められるケースも多くあります。特に日本では初回登録時にまとめてデータを取得する商習慣が根付いていることもあり、この変更による影響は小さくありません。

メタシンク3つの特徴

メタシンクは、新しいお客様アカウントに「会員登録フォーム」を導入することが可能です。また複数のタッチポイントでお客様からデータをいただくことで、事業者様の事業を、お客様のデータに基づき伸ばしていくことができます。

特徴1：初回ログイン - ワンタイムパスワード認証直後に会員登録フォームを自動表示初回ログイン直後に会員情報登録フォームを挿入し、顧客情報を収集

メタシンクは、お客様がワンタイムパスワード認証を完了したログイン直後に、会員登録フォームを自動で表示します。ワンタイムパスワード・Shopログイン・Google・Facebook・SSO(シングルサインオン)など、あらゆるログイン方式に対応。誕生日・電話番号・性別・プライバシーポリシー同意など、Shopifyがネイティブで取得できない顧客情報を、従来の会員登録フォームと同じ感覚で初回ログイン時にまとめて収集できます。

特徴2：プロフィール・サンキュー・注文状況ページでも継続収集プロフィール、サンキュー、注文状況ページでもメタフィールドを継続収集

初回ログイン時に取得できなかった情報も、その後プロフィール・サンキュー・注文状況ページと複数のタッチポイントで継続的に収集・更新できます。特に購買直後に表示されるサンキューページは購買意欲が高まった状態でお客様がアクセスするため、プロフィールページと比較して3倍以上のフォーム送信率を記録しています（自社調べ）。Shopifyのタグやメタフィールドの条件を使用し、顧客ごとに収集条件を柔軟に設定できるため、パーソナライズされたデータを収集することも可能です。

特徴3：Shopify Flowと連携し、顧客データ活用を自動化Shopify Flowとの連携

全てのタッチポイントで、お客様がフォームを送信した瞬間にShopify Flowのトリガーが動作します。たとえば、誕生日・記念日の登録をトリガーに施策のオートメーションを実施したり、フォーム送信をきっかけにアンケートやユーザーインタビューの案内を自動送信するなど、柔軟な活用が考えられます。国内で導入実績の多いStack社が提供するVIPアプリに対してもFlowを利用することで、柔軟にアクションポイントを付与することができます。

VIPアプリにおけるアクションポイントの考え方について、Stack社のShopifyにおけるアクションポイントの考え方(https://stack.inc/blogs/contents/2026-04-06-action-points-vip#ruffruff-table-of-contents-item-8)または、弊社アプリドキュメント - ロイヤリティプログラムと誕生日を連携させる(https://docs.o-alquimista.com/ja/al-customermetasync/best-practice/birthday-loyalty)をご参照ください。

導入ストア・パートナーからのコメント

株式会社レトロスペクト 杉下さま

フルーツギフト専門店「蝶結び」(https://www.retrospect.co.jp/)

フルーツギフト専門店として、お客様がどんな記念日のために選んでくださっているかを把握し、事前にご案内できることは長年の理想でした。メタシンクの導入で、ログイン時に記念日の情報をスムーズに収集できる仕組みが整いました。まだ施策はスタートしたばかりですが、記念日前のタイミングで適切なアプローチができるようになることへの期待は非常に大きいです。

カジレーネ株式会社 砂山さま

軽さを持ってでかけよう。TO&FRO(https://toandfro.shop/)

以前のアプリでは月額60ドル程度のコストが負担でしたが、新しいお客様アカウントへの移行を機にメタシンクを導入し、月額9ドルへのコスト削減と運用の最適化を同時に実現できました。特にワンタイムパスワード認証の流れに沿ってスムーズに顧客情報を取得できるUXは、今のShopify運用において非常に理にかなっていると感じます。規模が拡大してもコストが変わらない安心感もあり、今では欠かせないツールになっています。

株式会社Stack 大原さま

Shopifyの「新しい顧客アカウント」への移行は、現在多くのマーチャントが注目している非常にホットなトピックです。私たちStackも対応を進めておりますが、Alquimista社はいち早くこのニーズを捉え、かつ導入しやすい柔軟な料金設定でサービスを提供されている点に感銘を受けています。 さらに、弊社が提供している「VIP-会員プログラム(https://apps.shopify.com/vip?locale=ja)」と組み合わせることで、ストアで取得した顧客データに基づいた柔軟なポイント付与が可能になります。マーチャントの成長を支える強力なソリューションとして、今後も共に切磋琢磨していけることを楽しみにしています。頑張ってください！

キャンペーン詳細

PR TIMES リリース記念｜先着30ストア・3ヶ月間無料キャンペーン

本リリースを記念して、先着30ストアを対象に3ヶ月間無料でご利用いただけるキャンペーンを実施します。上限に達した時点で自動的に終了となりますので、お早めにお申し込みください。

お申し込み手順- Shopifyアプリストアよりメタシンク(https://apps.shopify.com/al-customermetasync?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=metasync_form_free3m_2026)をインストール- 以下のフォームからキャンペーンをお申し込み- プランをアクティベートしたタイミングから3ヶ月間、無料でご利用いただけますキャンペーン申し込みフォーム

https://forms.gle/wetwwZMAWeaS3JXN6

サービス概要・料金

注意事項- フォームからのお申し込みがない場合、キャンペーンの対象外となります- 無料期間はプランのアクティベート日から3ヶ月間です- 月額と年額の2つのプランがありますが、本キャンペーンは月額プランの適応となります- 将来的にアクティベートをご予定の場合も、先にインストールとフォームからのお申し込みをいただくことで、キャンペーンを適応いただけます- 先着30ストアに達した時点で予告なく終了します- 既にご利用中のストアは対象外となります

サービス名： AL CustomerMetaSync（メタシンク）

料金プラン： ＄9／月（または＄99／年）

無料トライアル： 7日間

Partner Friendly App： Shopifyパートナー・制作会社は無料でご利用いただけます

株式会社Alquimistaについて

株式会社Alquimistaは、

会社名：株式会社Alquimista

所在地：京都府京都市中京区烏丸蛸薬師南入る手洗水町647番地 トキワビル4F-C

代表者：中原賢一

設立：2017年3月1日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://o-alquimista.com/

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Alquimista

担当：中原

E-mail：info@o-alquimista.com