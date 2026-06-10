第97回都市対抗野球　東京都2次予選の全21試合をライブ配信

株式会社毎日新聞社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Anc1wjSe1j0 ]



毎夏、東京ドームで開催されるアマチュア野球の最高峰「都市対抗野球大会」（毎日新聞社、日本野球連盟主催）。その出場権を賭けた東京都2次予選が6月12日（金）から7月7日（火）の日程で開催されます。毎日新聞社は、1回戦から代表決定戦までの全21試合を「毎日新聞デジタル」内の都市対抗野球公式サイト(https://mainichi.jp/ama-baseball/kurojishi2026)で無料ライブ配信します。社会人野球の頂点を目指す熱闘を、ぜひご覧ください。

視聴はこちらから :https://mainichi.jp/ama-baseball/kurojishi2026

都市対抗野球大会はアマチュア野球の最高峰で、後にプロで活躍した選手も多く輩出しています。昨年の大会には、後にドラフト1位指名され、ルーキーイヤーから活躍している竹丸和幸投手（鷺宮製作所→巨人）や、クラブチーム出身という異色の経歴から本大会の胴上げ投手となってプロ入りを果たした九谷瑠投手（王子→楽天）らが出場しました。

企業や本拠地の期待を背負って本大会の切符を争う東京都2次予選。昨年は竹丸投手をはじめ片山皓心投手（Honda→DeNA）や高橋隆慶選手（JR東日本→ソフトバンク）も出場し、ハイレベルな戦いを繰り広げました。今大会から出場枠が1枠増えて5枠となりますが、激戦が予想されます。また、今季限りで廃部となる強豪・セガサミーは、最後の大舞台を懸けた戦いとなります。

特設サイトでは、オリジナル動画を随時アップ。試合前後の選手へのインタビューや、「社会人野球の華」と称されるスタンド応援の臨場感を縦型動画でお伝えします。プレーボールから試合終了までをまるごと振り返る「見逃し配信」も21試合すべてで対応。5つの出場枠を巡って繰り広げられる厳しい争いをスマートフォンやタブレット端末、PCでぜひお楽しみください。

【出場チーム】

明治安田▽CLUB REBASE▽REVENGE99▽Honda▽鷺宮製作所▽東京ガス▽JR東日本▽セガサミー▽NTT東日本



【会場】

◎：明治神宮球場（新宿区）

無印：大田スタジアム（大田区）



【配信予定の試合】

※天候などで日程が変更される場合があります

■都市対抗野球大会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32749/table/706_1_a29e8bcb793cceea1c9c3b76ff5d9a32.jpg?v=202606111251 ]

1927年から続く社会人野球最高峰の大会です。出場チームは本拠地の都市の名を背負うのが特徴で、予選で敗れたチームから、同一地区の代表チームが選手を加えることができる「補強選手制度」もあります。優勝チームが手にする「黒獅子旗」は、獅子が百獣の王、黒が強さを表現しています。今大会は、地区予選を勝ち抜いた31チーム（北海道1、東北2、北信越1、北関東2、南関東2、東京5、西関東2、東海6、近畿5、中国2、四国1、九州2）に、前回優勝の王子（春日井市）を加えた計32チームが出場し、東京ドームで熱戦を繰り広げます。