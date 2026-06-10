【整形外科クリニック向け】「PRP治療を貴院のスタンダードメニューへ育てるメソッド」セミナーのご案内

グローアップワークス株式会社

グローアップワークス株式会社（住所：東京都渋谷区、代表取締役：泉山秀和）は、整形外科クリニック経営者を対象とした無料オンラインセミナー「PRP治療を貴院のスタンダードメニューへ育てるメソッド」(https://sub.prp-stemsell-support-center.com/p/prp-standard-seminar)を開催いたします。

近年、変形性膝関節症やスポーツ障害などに対する新たな治療選択肢として、PRP（多血小板血漿）治療への注目が高まっています。

一方で、「PRP治療を導入したいが何から始めればよいかわからない」「導入しても患者が集まるか不安」「自由診療として定着させる方法がわからない」といった声も多く聞かれます。

実際に、PRP治療は導入すること自体が目的ではなく、患者様に適切な治療選択肢として提供しながら、継続的に運用できる体制を構築することが重要です。

本セミナーでは、再生医療導入支援300件超、申請支援100件超の実績をもとに、

・なぜPRP治療が整形外科のスタンダードメニューになり得るのか

・PRP治療導入までの具体的な流れ

・導入時に失敗しやすいポイント

・患者説明や院内運用の標準化手法

・自由診療として定着させるための考え方

について解説いたします。

また、PRP治療を単なる自由診療メニューとしてではなく、保険診療を補完する治療選択肢として位置づけ、年間3,000万円規模の治療メニューへ育てていくための実践的なポイントについてもご紹介いたします。

【このような先生におすすめ】

・PRP治療の導入を検討している

・保険診療以外の収益源を確立したい

・変形性膝関節症患者への新たな治療選択肢を提供したい

・自由診療を強化したい

・将来的に幹細胞治療の導入も視野に入れている

・PRP治療をクリニックのスタンダードメニューとして育てたい

【セミナー内容】

第1部 PRP治療の市場動向と今後の可能性

第2部 PRP治療導入までの流れと必要な準備

第3部 PRP治療をスタンダードメニュー化するためのポイント

第4部 患者説明・院内運用・価格設計の考え方

第5部 質疑応答

【開催概要】

セミナー名：「PRP治療を貴院のスタンダードメニューへ育てるメソッド」(https://sub.prp-stemsell-support-center.com/p/prp-standard-seminar)

開催形式：Zoomによるオンライン開催

参加費：通常16,000円→特別無料ご招待

対象：整形外科クリニックの院長・医師・事務長・経営層

詳細・お申込み：

https://sub.prp-stemsell-support-center.com/p/prp-standard-seminar

【セミナー講師】

グローアップワークス株式会社 代表取締役

グローアップコンサルティング事務所 代表

日本再生医療学会 正会員

特定認定再生医療等委員会（厚労省認定） 審査委員

泉山 秀和

これまで全国の医療機関に対し、再生医療導入コンサルタントとして、PRP治療、幹細胞治療、NK細胞治療などの再生医療導入支援を実施。

・再生医療申請支援 300件超

【会社概要】

会社名：グローアップワークス株式会社

事業内容：

・PRP治療導入支援

・幹細胞治療導入支援

・再生医療等提供計画作成支援

・細胞培養加工施設（CPC）構築支援

・自由診療導入コンサルティング

【お問い合わせ先】

グローアップワークス株式会社

担当：泉山 秀和

E-mail：izumiyama@glowup-ct.com