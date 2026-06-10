連携企業・BASEGROUP主催の「GREENDAYSまつやま」にオフィシャルスポンサーとして初出店！

株式会社アート不動産

株式会社アート不動産（本社：愛媛県松山市、代表取締役：吉田宏）は、2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、城山公園にて開催されたマーケットイベント「GREENDAYSまつやま」にオフィシャルスポンサーとして協賛し、初のブース出店をいたしました。

当イベントの主催者である株式会社BASEGROUPは弊社の連携企業であり、地域活性化への想いを共にするパートナーとして今回の強力な協賛が実現いたしました。当日は「暮らし×GREEN」をコンセプトとした特設ブースを構え、２日間で延べ１万人の来場者で賑わう会場内にて、緑豊かな住環境を提案するガラポン大抽選会を実施。多くの皆様に心豊かな住まい探しと、これからの新生活を応援する特典をご案内いたしました。

■ 「暮らし×GREEN」特設ブースでの取り組みと3つの特長

1.「暮らしに緑を」を体現するガラポン大抽選会の実施

ご来場の皆様を対象に、どなたでも無料でチャレンジできるハズレなしのガラポン抽選会を実施しました。

・1等： 豪華な観葉植物

・2等： スタイリッシュな観葉植物

・3等： 自宅で育てて楽しめる人気の食べれるハーブ苗

2.残念賞のポケットティッシュに「自社店舗で使えるおトクなクーポン」を封入

ガラポンにハズレてしまった方へも、日常で使えるポケットティッシュを配布。ティッシュ裏面には、物価高の中での新生活を強力にバックアップする、自社店舗限定の「おトクな生活応援クーポン」を封入いたしました。

【クーポン特典内容】

・賃貸事業部（アパマンショップ5店舗）：

来店カードご記入のうえお部屋探しの意思がある方へ、「マックカード3,000円分」をプレゼント

・売買事業部（SUMiTAS2店舗）：

住宅購入検討者へ「仲介手数料20％OFF」、または自社建売住宅をご購入の方へ「全室エアコン」

をプレゼント

※上記クーポンの有効期限は、すべて2026年9月30日（水）までとなります。

3.地域に根ざした住まい探しの負担軽減サポート

近年、インテリアに植物を取り入れる豊かな暮らしへの関心が高まる一方で、お部屋探しや住宅購入にともなう初期費用の負担は大きな課題となっています。弊社は本イベントを通じて、緑のある生活の素晴らしさを提案するとともに、大幅な費用還元特典を提供することで、地域の皆様の前向きな一歩を応援いたします。

■担当者からのコメント

「地域の皆様の暮らしをすぐ近くで支えたいという想い、そして連携企業であるBASEGROUP様との強いパートナーシップから、今回のオフィシャルスポンサーとしての初出店を決定いたしました。植物を通じた豊かな暮らしの提案に加え、住み替えを検討されている方々の経済的負担を少しでも減らし、前向きな新しいスタートを切っていただきたいと願っています。今後もこのような地域に根ざしたイベント協賛や情報発信を通じて、社会に貢献してまいります。」

■ イベント開催概要

・イベント名： GREENDAYSまつやま vol３

・日 程： 2026年6月6日（土）～7日（日）

・開 催 場 所： 城山公園（愛媛県松山市堀之内）