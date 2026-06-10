【出展社募集中！】日タイ修好140周年記念 JAPAN SELECTION 2027 開催決定タイ・バンコクで輸出拡大を目指したB2B展示・商談会

株式会社ディー・エム広告社

株式会社ディー・エム広告社(所在地：東京都江東区、代表取締役社長：藤本 耕平)は、このたび第4回目となる「JAPAN SELECTION 2027」を、2027年1月28日（木）、29日（金）の2日間で開催することに決定しました。

1887年（明治20年）9月26日に「日暹（にちせん）修好通商に関する宣言」（日タイ修好宣言）が調印されて正式に開始された日タイ間の外交関係は、2027年に140周年という新たな節目を迎えます。

私たちは「日本の良いものを“伝え、伝わる”」をメインテーマに、日本に特化した商材や技術の輸出をB2Bで拡大するイベントを目指しています。また出展者、来場者の満足度の向上を掲げ、事前の商談マッチングをサポートします。

開催地を東南アジアで最も大きなデジタルスタートアップのハブ拠点「TRUE DIGITAL PARK」へ変更し、これまでの食品や伝統工芸品をはじめとしたタイへの輸出拡大を目指す企業出展の他に、日本成長戦略17分野に共通してみられるテック、スタートアップ企業の募集を行います。

タイの有力財閥をはじめとしたバイヤーが多数来場予定です。また、出展者同士の横のつながりを強化する「交流会」をはじめ、現地企業との交流を図るプログラムも予定されています。

JAPAN SELECTIONはこれまで、日本各地の優れた食品、伝統工芸、ライフスタイル商品を、タイをはじめとした世界へ発信する展示商談会として、多くの企業・団体からの支持を得てまいりました。

「世界のバイヤーに“私たちの熱い想い”を伝えたい」という本来の理念をさらに広げるべく、今回の開催、またカテゴリー拡張に至りました。

■JAPAN SELECTION2027について

会期：2027年1月28日(木）・29日(金)

※主催側の都合により日程が変更となる可能性がございます。

会場：TRUE DIGITAL PARK WEST 3階 グランドホール

出展対象カテゴリー： 加工食品/水産物/畜産物/青果物/飲料/飲食店/ペット用品/調理機器/食器・酒器など/伝統工芸品/文房具/IP・キャラクターコンテンツ/化粧品/商業旅行/ヘルスケア/TECHスタートアップ

特設サイト：https://js-dmk.jp/

昨年度の様子１. JAPAN SELECTION2026：https://youtu.be/0_r9oMTDwfU

昨年度の様子２. 松重見聞録 特別出張編：https://youtu.be/W1ldHJU6SxI?si=gk3N02oT0_rmIPCL

■「JAPAN SELECTION」 の特徴

特徴1 タイ大手財閥グループを筆頭に多くの有力バイヤーが参加

特徴2 バイヤーとの商談成立率を上げるビジネスマッチングを実施

特徴3 物流や現地販売許可の取得も代行！初めての海外展開でも安心

特徴4 来場者に向けて商品の魅力を伝えるサポート体制

特徴5 試食・サンプルにより体験提供ができ、販売も可能（販売許可などの条件付）

■カテゴリー拡張に期待される効果

今回のTECH・スタートアップのカテゴリー拡張により、以下の価値創出を目指します：

1. 日本の「技術力」の国際発信強化

従来の「食・文化」に加え、「テクノロジー」という新たな軸から日本ブランドを発信します。

2. 異業種間の融合

伝統産業とテクノロジーの融合による、新しい産業価値の創出を促進します。

3. グローバル市場へのアクセラレーション

海外バイヤー・スタートアップ・投資家との接点を創出し、海外展開を支援します。

■会社概要

商号 ： 株式会社ディー・エム広告社

代表者 ： 代表取締役社長 藤本 耕平

所在地 ： 〒136-0072 東京都江東区大島1-9-8プレール2階

設立 ： 1974年11月

事業内容 ： 総合販促代理店

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.exc-dmk.co.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

JAPAN SELECTION 2027 事務局

TEL: 03-6800-8927

E-MAIL：support@js-dmk.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

TEL:03-3637-9312

E-MAIL：s-katayama@exc-dmk.co.jp

担当者：片山晋平