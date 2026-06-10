韓国メイクアップブランド「LUNA」×韓国ライフスタイルブランド「FINCA」

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」は、カラー、クオリティ、デザインを核に、ファッション、ホーム、ビューティーまで生活に寄り添うアイテムを展開し、韓国で注目を集めているライフスタイルブランド「FINCA（フィンカ）」と初のコラボレーションコレクション「LUNA × FINCA HOMECANCE Edition」の販売を2026年5月29日（金）より開始いたしました。

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。韓国の“国民的コンシーラー”と呼ばれる『ロングラスティングチップコンシーラー』は累計販売1,100万個※1を突破し、日本でも着実に人気を獲得しています。

今回のコレクション「LUNA × FINCA HOMECANCE Edition」では、LUNAの人気ベースメイクアイテムに加え、日本ではこれまで展開のなかった「シロップグロウティント」と「メルティドチークバーム」がラインアップに登場。FINCAらしい感性が光るカラーとデザインをまとった、毎日のメイクに新しいときめきを添えるコレクションです。

LUNA × FINCA HOMECANCE Edition

“最もプライベートで、最もパーソナル。

自分へのご褒美になるゆるやかな夏休み”をテーマに、

LUNAのメイクアップ専門性とFINCAのカラーを掛け合わせ、LUNAのロングラスティングチップコンシーラーEXを中心としたベースメイク・ポイントメイクアイテムに、FINCAらしいモーブ、ピンク、オレンジのカラー感とデザインを掛け合わせた限定コレクション。

洗練されたホームムードをまとい、毎日のメイク時間をおしゃれなライフスタイルシーンへ彩ります。

発売日：2026年5月29日（金）

ベースメイク

ロングラスティング コンシールクッション/コンシールブレンダーパレット

/プロフォトフィニッシャー/ロングラスティングチップコンシーラーEX

ポイントメイク

メルティドチークバーム【NEW】/シロップグロウティント【NEW】

1. ロングラスティング コンシール クッション

＜商品概要＞

ロングラスティングコンシールクッション

17N / 21N / 21C

12ml ／ 3,000円（税込）

LUNAのNo.1コンシーラー技術を活かした完璧クッション。

カバー密着、崩れ防止、コーティングカバーで完成度の高い肌へ。

肌悩みを自然にカバーし、なめらかな仕上がりをキープします。

FINCAコラボでは夏休みをイメージした3色の限定デザインが登場。

LUNA×FINCAが選ぶベストカラーをお楽しみください。

＜POINT＞

・メイク崩れを防止するコーティングカラー

すーっとのびて密着する軽やかなテクスチャーで白浮きせず肌にフィットします。

・メイクがよれないツヤ肌が完成

完結クッションなので、これ1つでメイクが寄れない完璧なツヤ肌が完成します。

カバーとツヤのバランスが取れたすきのない肌が演出できます。

・低刺激、高保湿

保湿成分を配合しているため、肌トラブルや刺激を受けた部分をしっとり、きれいにカバーします。

2. コンシールブレンダーパレット

＜商品概要＞

コンシールブレンダーパレット

01 クリアカバー

6g ／ 2,420円（税込）

肌悩みの部位別にカラーを使い分けられるコンシールパレット。

単色使いはもちろん、複数色を混ぜて自分の肌に合わせた補正が可能です。

今回はFINCAコラボのベストカラーとして01の限定デザインが登場。ベースメイクを楽しくする、ゆるやかな夏休みのムードが漂います。

＜POINT＞

・微細なカバーコレクター

カバーから肌トーンのコレクティングまで1つのパレットで美肌が叶う優秀コンシーラーです。

・パーソナルトーンカバー

明度、彩度をコントロールして自分の肌に合わせることができます。

複数の色をブレンドすることで肌の欠点をカバーし、むらのない美肌を演出します。

・カバーは手軽に

密着力に優れたなめらかなつけ心地でメイク浮きせずにすーっとなじみます。

3. プロフォトフィニッシャー

＜商品概要＞

プロフォトフィニッシャー

02 ブラーパウダー/ 03 ペールパウダー

8g ／ 1,980円（税込）

くすみを補正して血色感を出す02ブラーパウダーと黄みをオフして透明感を出す03ペールパウダー。肌に溶け込む軽さで、毛穴をしっかりカバーします。また、ビーガン処方のため肌にやさしく皮脂崩れを防止します。さらさらをキープしながらフィルターを纏ったような美肌を演出します。

＜POINT＞

・アイドル級のフィルター肌へ

パウダー型のコントロールカラーで肌補正をしながらメイクをキープ。

02 ブラーパウダーはくすみを補正し、03 ペールパウダーは黄みをオフします。

・ 肌に溶け込むビーガン処方のパウダー

お肌にやさしいビーガン処方でありながら、軽い付け心地で毛穴をしっかりカバーします。

さらさらをキープして、皮脂崩れを防止。UVカット効果もあるパウダーです。

4. ロングラスティングチップコンシーラーEX

＜商品概要＞

ロングラスティングチップコンシーラーEX

Brightener / 15N / 17N / 21N / 21C

7.5g（Brightenerのみ6.5g）／ 1,800円（税込）

強力なカバー力と肌への負担を感じさせないやさしい使い心地が特長のロングラスティングチップコンシーラーEX。累計販売1,100万個突破した韓国NO.1 の 国民的コンシーラーがアップグレードして登場します。

カバー力やつけ心地、キープ力のリニューアルに加え、ニキビや紫外線による刺激を落ち着かせるケアを強化しました。

＜POINT＞

・保湿成分を3倍増量※1 肌のことを考え抜いたコンシーラー

肌のトラブルや刺激を受けた部分をしっとりときれいに隠します。

※1 従来のロングラスティングチップコンシーラーに比べて。

・さらに小さい微粒子コーティングカバーパウダーでカバー力をアップグレード

2種の微粒子コーティングカバーパウダーを粉砕し、これまでのノウハウからテクスチャの密度を高める「LUNA COVER SEAL SYSTEM(TM) 」技術を採用。

・人間工学的な角度のカーブチップを採用

人間工学的な角度で設計した、 27°のカーブチップが手首の負担を抑え ながら、目の下や小鼻などのデリケートな凹凸まで完璧にカバーします。

5. メルテッドチークバーム

＜商品概要＞

メルテッドチークバーム

F1 ピンクバケーション / F2 オレンジホームキャンプ

2g ／ 1,700円（税込）

まるでクリームのように肌に溶け込むメルティドチークバーム。

鮮やかなカラーとツヤ感で、ほのかな血色感を演出。

ベースメイクを崩しにくく、重ねるほどきれいに発色します。

FINCAコラボでは限定カラーが2色登場。

ポップなパッケージでこの夏を楽しんで。

＜POINT＞

・ベースメイク崩れゼロ

クリームのような使用感でベースメイクが崩れません。

・ 豊富なカラー展開

鮮やかな発色の澄んだカラーとナチュラルな血色感を演出する奥ゆかしいカラーが展開。

重ねるほどに鮮やかに発色するので気分に合わせて発色を選べます。

・ リップにも使えるマルチコスメ

リップ、チーク、目元にも使えるマルチコスメです。

統一感のある上品な印象のトーンオントーンメイクが叶います。

6. シロップグロウティント

＜商品概要＞

シロップグロウティント

F0 チリングモーブ / F1 ピンクバケーション

F2 オレンジホームカンス

4.7g ／ 1,900円（税込）

甘いシロップをかけたように輝くグロウティント。

しっとり軽い塗り心地で、ふっくら艶めく唇に。

鮮やかなシロップカラーが長時間きれいに続きます。

FINCAコラボでは、限定カラーが3色が特別なデザインで登場。

夏の唇を色鮮やかに可愛く彩ります。

＜POINT＞

・甘く輝くシロップグロウ

しっとりと気持ちのいい塗り心地で、甘いシロップをかけたようなふっくら輝く唇ができあがります。

・カラーがきれいに長持ちするロングラスティング処方

鮮やかに輝く唇が長時間続きます。

・唇の色に合わせた幅広いカラー展開

ほのかで落ち着いたカラーから鮮やかな彩度のカラーまで、7色＋限定3色のカラーを展開。

カラーを混ぜ合わせることで、さらに自分にぴったりのリップメイクが完成します。

・無添加コスメ

敏感肌の方も毎日使える優しい処方です。

FINCAについて

FINCAは、2021年に小さな空間からスタートした韓国のデザイナーブランドです。「Finally, Creative Artistic World」の頭文字に由来し、アートとデザインを日常に開くことを目指している「日常のあらゆる瞬間を記録する世代」のためのライフスタイルブランドです。

カラー、クオリティ、デザインを核に、ファッション、ホーム、ビューティーまで生活に寄り添うアイテムを展開。常に遊び心と自分らしさを添えるアイテムを提案します。

「LUNA」について

トータルKビューティーメイクアップブランド「Every day, New Me LUNA」

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。

日本においては、2021年にQoo10やAmazonなどのオンラインでの販売を開始しました。2022年には全国バラエティショップ及びドラッグストアなどへの進出を拡大し、日本での販売を強化しています。実際に、2022年に日本のオフライン店舗650店以上に出店した後、2026年4月現在11,359店の出店を記録し、日本でのブランド認知度を拡大しています。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.aekyung.co.kr/

LUNA 公式 インスタグラム：https://www.instagram.com/luna_makeup_jp/

LUNA 公式 X： https://x.com/luna_makeup_jp