YASO GIN YUZUが世界的な酒類コンペティションSan Francisco World Spirits Competition 2026 でダブルゴールド受賞！

株式会社越後薬草



株式会社越後薬草（本社：新潟県上越市、代表取締役：塚田和志）が製造する「THE HERBALIST YASO GIN YUZU」が、世界的な酒類品評会「San Francisco World Spirits Competition 2026（SFWSC）」においてDouble Goldを受賞いたしました。

また、「THE HERBALIST YASO GIN EXTRA HERB」および「THE HERBALIST YASO GIN ORANGE」もGoldを受賞。越後薬草のものづくりと品質が国際的に高く評価される結果となりました。

「San Francisco World Spirits Competition 2026 」受賞商品一覧

・THE HERBALIST YASO GIN EXTRA HERB 【Gold】

・THE HERBALIST YASO GIN ORANGE 【Gold】

・THE HERBALIST YASO GIN YUZU 【Double Gold】

「San Francisco World Spirits Competition」とは

サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション(SFWSC：The San Francisco World Spirits Competition)は、2000年に設立され、世界三大酒類コンペティションと言われ、世界中で最も影響力のある蒸留酒のコンペティションの一つです。審査員は経験豊富な専門家から構成されており、厳格なブラインドテイスティングによって審査されます。

https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition

株式会社越後薬草について

会社名：株式会社越後薬草

代表取締役：塚田和志

所在地：〒942-0055 新潟県上越市大字小猿屋73番地

事業：健康食品(酵素商品)製造及び販売、キムチ製造及び販売、酒類(スピリッツ)製造及び販売

越後薬草コーポレートサイト：https://echigoyakuso.co.jp/

THE HERBALIST YASOオフィシャルサイト：https://yaso80gin.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yaso_gin/

Twitter：https://x.com/Ey_Distillery