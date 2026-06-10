自社IP美少女プラモデル世界累計出荷数980万個突破のお知らせ

株式会社壽屋

株式会社壽屋（本社：東京都立川市／代表取締役社長：清水一行）は、2026年6月現在で980万個を突破したことをお知らせいたします。

今後も世界中のお客様にご愛顧いただけるよう、さらなる進化を追求し、期待を超えるコトブキヤプラモデルシリーズの開発に注力してまいります。

各シリーズの内訳は以下の通りです。

【フレームアームズ・ガール】 シリーズ累計320万個突破！

▲フレームアームズ・ガール スティレット Swimsuit Low Visibility Ver.

◆フレームアームズ・ガール(https://www.kotobukiya.co.jp/title/framearmsgirl/)

2015年5月より発売。当社オリジナルロボットコンテンツ「フレームアームズ」の各機体を“美少女化”したスピンオフシリーズです。フレームアームズの特徴である各部に設けた3mm径の穴とPVC製の手首により、膨大なM.S.Gウェポンユニットシリーズや、フレームアームズシリーズの武器、外装を使用する事が可能です。

【メガミデバイス】 シリーズ累計450万個突破

▲メガミデバイス PUNI☆MOFU 銀ラン

◆メガミデバイス(https://www.megamidevice.com/)

2016年12月より発売。全高14cmの自立型フィギュアロボが存在し、プラモデルを楽しむように作って、改造して、戦わせることのできる“近未来のバトルホビー”を想定したプラモデルシリーズです。

可動フィギュアの第一人者、浅井真紀氏新設計素体“マシニーカ”をコアとし、キャラクター＆メカニックを様々なデザイナーが手掛けてまいります。

【創彩少女庭園】 シリーズ累計140万個突破

▲創彩少女庭園 薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】

◆創彩少女庭園(https://sousaishojoteien.com/)

2021年1月より発売。「私たちはキャンバス、何にだってなれる」をキャッチコピーに、 “創る”“彩る”をテーマにした、キャラクターをお好みでコーディネートしていく女の子プラモデルシリーズです。キャラクターデザインは多方面でマルチに活躍中のイラストレーター「森倉 円」さん。複数パターンのヘアスタイルや小物のパーツが同梱され、パーツの付け替えによって変化を楽しめるほか、コーディネートの幅が広がる別売りパーツも展開しています。

【アルカナディア】 シリーズ累計70万個突破

▲アルカナディア ギィ

◆アルカナディア(https://arcanadea-official.com/)

2021年12月より発売。TVアニメ化が決定した「SF×ファンタジー」をテーマとするプラモデルシリーズです。人気イラストレーター「necomi」氏をメインキャラクターデザイナーに迎え、その美麗なイラストをイメージそのままに立体化。ボイスコミック「ゆるカナディア」のSNS連載や、ASMR作品の配信など、プラモデルの枠を超えて展開中。

当社では今後も引き続き世界各国の方にご愛顧いただけるよう、さらなる進化と、皆様の期待を超えるコトブキヤプラモデルシリーズの開発に注力してまいります。

(C) KOTOBUKIYA

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