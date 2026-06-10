西寺郷太 × Ryo’LEFTY’Miyata｜映画『Michael／マイケル』特集 “キング・オブ・ポップ”の素顔と熱狂

OIKOS MUSIC株式会社

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第89回（2026年6月13日(土)より放送）は、NONA REEVESのボーカル西寺郷太さんをゲストに迎え実施します。

今週は、「マイケル・ジャクソン研究家」として評論・執筆活動も精力的にされている西寺郷太さんと、2026年6月12日（金）より公開の映画『Michael／マイケル』ついて、マイケル・ジャクソンの魅力と共に深掘ります。番組内では、『Michael／マイケル』で主演をつとめた甥のジャファー・ジャクソンの表現力や制作の舞台裏についても詳しく触れています。

“音楽の旅”をテーマに、アーティストの素顔を紐解く『MUSIC TOURIST』。時代を超えて、なお人々を魅了し続けるマイケル・ジャクソンの偉大さを感じる対談内容となっております。ぜひお聞きください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/128_1_355a1a1744d6c003f4b0463c6f5db5a2.jpg?v=202606111251 ]

※各局放送日時の詳細は、放送スケジュール掲載の番組サイト(https://www.cross-dominance.tokyo/music-tourist/)をご確認ください

ゲスト情報

西寺郷太（NONA REEVES）

Produce, Song Writing & Vocal＜プロデュース、作詞、作曲、ボーカル＞



1997年にNONA REEVESのシンガー、メイン・ソングライターとしてデビュー。

以後、音楽プロデューサー、作詞・作曲家としても少年隊、SMAP、V6、YUKI、岡村靖幸、A.B.C-Z、鈴木愛理などの多くの作品、アーティストに携わる。

バンド以外でも小説家、脚本家、ライター、MCや自身のYouTube チャンネルNishidera Gota Channel（NGC）などで活躍中。

2026年2月に日本の80～90年代の音楽への愛とオマージュを込めたディープ・シティポップなカバー・アルバム『Human』をリリース。

Ryo’LEFTY’Miyata（パーソナリティ）

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

東京都出身の音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーター。



幼少期にピアノを学び、久石譲の様な映画音楽家に憧れを抱くが、小6でHi-STANDARDに出会い、バンドマンを目指す事となる。

ポップネスなメロディメイク、様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、BE:FIRST、eill、Superfly、timelesz、sumika、Hyde、Tani Yuuki、MISIA、chevon、V6、ASH DA HERO、ALI、星街すいせい、RADIO FISHなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。

また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。

2018年より海外アーティストとのco-writing活動を開始、世界マーケットを視野に入れた音楽活動を展開。2022年、若いアーティストを支援する「OIKOS MUSIC」を創業。

2024年、国籍、ジャンル、性別、世代を超えたアーティストがコラボレーションして音楽を世界に届ける、アーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyata」をスタート。



X（Twitter）：@LeftyMonsterP(https://x.com/LeftyMonsterP)

OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』

音楽プロデューサー・Ryo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線のアーティストやプロデューサー、また映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々たちと語らいながら、クリエイティブな世界へリスナーを誘います。アーティスト、プロデューサー、クリエイター自身の生の言葉で、まるで一緒に作品作りをしているようにトークするMUSIC TOURIST。



この番組での出会いから新たに生まれる楽曲も披露していきます。有名アーティスト・注目アーティストとのトークから生まれたコラボ楽曲はもちろん、番組ネット各局のエリアに住むシンガーやプレイヤー、伝統楽器の演奏者、アマチュアミュージシャンともコラボレーション。リスナー投稿では、旅先で拾った音や、リスナーの住む“日本各地のサウンド”を素材に、音楽を紡いでいきます。

▼番組の視聴

https://lnk.to/musictourist



▼公式LINE

https://page.line.me/211zsvuw?openQrModal=true



▼番組サイト

https://www.cross-dominance.tokyo/music-tourist/



▼YouTube

https://www.youtube.com/@cross-dominance

【番組ネット局／OA時間】★は2026年6月より新規追加、時間変更のあった放送局になります

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