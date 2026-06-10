【ついに本日解禁】映画の余韻をあなたの日常へ。ショート映画配信「SAMANSA」待望の初ライフスタイルコレクションが販売スタート！

株式会社SAMANSA

ショート映画配信サービス「SAMANSA」を運営する株式会社SAMANSA（本社：東京_渋谷区、代表取締役：岩永祐一）は、かねてよりお知らせしております初のオリジナル・ライフスタイルコレクションの販売を本日6月10日（水）より開始いたしました。

SAMANSAのブランドメッセージや作品の世界観を、日常で実際に使える洗練されたデザインへと落とし込んだ全20アイテムを一挙展開。映画好きの皆様の毎日を彩る、全く新しいカルチャーピースがここに誕生します。

◆ コレクション概要

SAMANSAで配信中の作品および、オリジナルクリエイティブレーベル《SSTRUCK (ストラック)》制作作品とのコラボレーションTシャツをはじめ、ステッカーセット、カチンコキーホルダーなど全20アイテムを展開。作品の空気をそのまま纏えるアートピースとして、映画ファンはもちろん、日常にクリエイティブな視点を取り入れたい方に向けてデザインしています。

■販売情報

公式サイト：https://shop-samansa.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shop.samansa/

■ クリエイターへの還元

本コレクションの売上の一部は、ロイヤリティとして配信作品のクリエイターへ直接還元されます。アイテムを購入することで、クリエイターの創作活動の応援へと繋がります。



■ プロダクトの裏にある想い：『The 11th Minute』

SAMANSAが配信するショート映画の平均上映時間は約10分。このコレクションの根底には、画面を閉じた後に始まる≪11分目の体験（The 11th Minute）≫を豊かにし、映画の余韻をその先の日常に繋いでいくという想いが込められています。クリエイターの表現をつないでいく存在として、SAMANSAは映画の余韻が心地よく溶け込んでいく、新たなライフスタイルカルチャーを提案してまいります。



■三本珈琲とのコラボレーションについて

映画を観終わった後の豊かな時間――≪11分目の体験≫を象徴するアイテムとして、1957年創業の老舗ロースター「三本珈琲（MITSUMOTO COFFEE）」のドリップコーヒーを展開いたします。 三本珈琲は、半世紀以上の歴史の中で確かな焙煎技術と品質を追求し続け、全国の一流ホテルや国際線機内など、最高峰のホスピタリティが求められる現場で長年広く親しまれてきた本格派です。 今回、映画の余韻に浸る特別なひとときにふさわしい、三本珈琲が誇る深いコクと香りの上質なコーヒーを、SAMANSAのオリジナルパッケージでお届け。スクリーンから流れる物語の余韻に、五感で味わう極上の時間を提供します。

◆コレクション第一弾 詳細

【通常プロダクト】

【商品名】SAMANSA Logo Mug

光を透かす、SAMANSAグリーン。

シンプルなボックスロゴと、日常に馴染む程よいサイズ感。朝にも、映画を観終えた夜にも。静かな時間に寄り添うガラスマグです。

価格：\2,500 (税込)

素材：ソーダガラス

【商品名】SAMANSA Drip Coffee (5袋)

三本珈琲とのコラボによるSAMANSAドリップコーヒー。認証農園のコロンビア豆を、焙煎違いでブレンド。

上品な香りと、バランスの取れた味わいです。

映画の余韻のように残る一杯。

価格：\2,100 (税込)

【商品名】SAMANSA Cinemascope Print Oversized Tote

映画字幕の黄色から生まれた

SAMANSAカラー “Subtitle”。

シネスコフレームを大胆に落とし込み、

作品の熱を、スクリーンの外へ持ち出すビッグトート。

価格：\7,200 (税込)

【商品名】Acrylic Art Magnet (全8種)

日常に、映画のワンシーンを。

作品のポスタービジュアルを、アクリルマグネットとしてかたちにしました。ふとした瞬間に目に入る、小さなスクリーンのように。それぞれの物語が、日常の中で静かに息づきます。

価格：\850 (税込) 全8種コンプリート価格：\6,200 (税込)

素材：アクリル、マグネット

(C)SAMANSA, Inc / (C)Hazy Pine Pictures. / Tom Furniss (C) 2026 / (C) After School Special

【商品名】SAMANSA Sticker Set (全3種)

ポップなカラーと自由なレターデザイン、そしてブランドカラー“Subtitle”の存在感を詰め込んだセット。視線を奪うカラーと質感、大胆なロゴと強いコントラストが特徴で、日常のアイテムに貼るだけで気軽な遊び心と存在感をプラスします。

価格：\1.280 (税込) 6枚入り

【商品名】SAMANSA Custom Cut Keychain

3種類のロゴパーツと、3種類のカチンコパーツを自由に組み合わせられるカスタムキーホルダー。

映画のワンシーンを持ち歩くような感覚で、

自分だけの組み合わせを楽しめるプロダクトです。





価格：\1,450 (税込)

カチンコ3種・ロゴ3種よりそれぞれ1種ずつ選べる2個セット

【受注生産プロダクト】(受注期間：6月10日～6月30日23:59まで)

【商品名】Irish GoodBye Photo Tee

ショート映画『アイリッシュ・グッバイ』兄弟のさりげない距離感と関係性を描いた一枚。

フロントはミニマルに、バックには作品ロゴを配置。ビンテージ調の主張しすぎないフロントと、洗練された作品ロゴでデイリーにも取り入れやすい一着です。

価格：\6,800 (税込)

素材：コットン100%

サイズ：S / M / L / XL

カラー：ホワイト

(C)Floodlight Pictures 2026

【商品名】Feeling Through Photo Tee

言葉にならない感情や静かな優しさをテーマにしたショート映画『フィーリング・スルー』

フロントは点字モチーフのミニマルデザイン、バックには印象的なシーンをフォトグラフィックで大胆に配置。静かに感情を揺らす、日常に馴染むアイテムです。

価格：\7,200 (税込)

素材：コットン100％

サイズ：S / M / L / XL

カラー：ブラック

(C) 2020 Doug Roland Films. All Rights Reserved.

【商品名】Pigment TGCG Tee

Slamdance 2025出品 ショート映画『チェロキー・グランドマザー』のモノクロームグラフィックが溶け込む一枚。ピグメントのムラ感と硬化加工のパリッとしたシルエットが、ちょうどいい。

着込むほど、自分のものになっていく一枚。

価格：\8,000 (税込)

素材：コットン100%

サイズ：M / L / XL

カラー：チャコールグレー

(C)SAMANSA, Inc

◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa







◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samanthajpn.com



