『カフェ・ベローチェ』 大分県に初進出！県内有数の大型商業施設「パークプレイス大分」に6月17日（水）グランドオープン！

C-United株式会社

『カフェ・ベローチェ』は、大分県初出店となる店舗を、県内有数の大型商業施設「パークプレイス大分」（大分県大分市）にて、2026年6月17日（水）にグランドオープンいたします。ショッピングセンターへの出店は、九州エリアでは初となります。

出店先となる「パークプレイス大分」は、大分市東部・公園通りエリアに位置し、ショッピング・飲食・シネマなど多彩な機能を備えた県内有数の大型商業施設です。「カフェ・ベローチェ パークプレイス大分店」は、56席（35卓）を備え、幅広い世代のお客さまがご来館されるショッピングセンターならではの多様な利用シーンを想定し、少人数でのご利用からグループでのご来店まで対応可能な、レイアウト変更ができる2名席を多く配置しています。

また、買い物の合間の休憩など、当施設ご利用時のひとときを快適にお過ごしいただけるよう、焼きたてのサンド、パスタなどのフードメニューに加え、長年ご好評をいただいているコーヒーゼリーをはじめとしたスイーツメニューもご用意しています。

今回の大分県初出店を機に、九州エリアの地域の皆さまとの新たなつながりを広げるとともに、ブランドコンセプトである“気づいたら、いつもここ。”のもと、生活の一部のように親しまれるカフェを目指してまいります。

▪「カフェ・ベローチェ パークプレイス大分店」詳細

オープン日 ：2026年6月17日（水）

住所 ：大分県大分市公園通り西2丁目1番 パークプレイス大分１F

電話番号 ：097-578-6693

営業時間 ：9時～22時

席数 ：56席（35卓）

アクセス ：大分バス 大分駅前「大分駅前３.番乗り場」バス25分～35分 パークプレイス大分下車

大分バス 大分駅前「中央通り６.番乗り場」バス25分～35分 パークプレイス大分下車

https://shop.parkplace-oita.com/access

店舗情報 ：https://c-united.co.jp/store/detail/000707/

▪主な商品情報

ブレンドコーヒー ブラジル、コロンビア、グアテマラ豆などをバランスよく配合し、酸味を和らげ、柔らかな苦味とコクが感じられる飲み口に仕上げています。コーヒーフロート 厳選したアラビカ豆を100％使用した、クリアで香り高いアイスコーヒーにソフトクリームがたっぷりのっています。サンドイッチ 店内でカットしたふわふわのパンに、厳選した素材を挟み、お店でひとつひとつ丁寧におつくりしています。王道ナポリタン 香ばしく炒めた濃厚な旨みのトマトケチャップに、ジューシーな粗挽きソーセージと彩り豊かなピーマンを合わせました。

【カフェ・ベローチェについて】

イタリア語で「迅速」を意味する「ベローチェ」。1986年にセルフサービス型（*1）のコーヒーショップとして、代々木に第 1 号店をオープンし、全国に173店舗（*2）を展開。今年でブランド誕生40周年を迎えます。

“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに掲げ、移動中に気軽に立ち寄るといい場所、生活の一部のような場所である「ファーストプレイス」を追求。毎日を忙しく過ごす皆さまに、少しでもくつろぎのひとときを提供するため、スピーディーな商品提供と丁寧な接客を大切にしています。2024年6月には、前身である「珈琲館シャノアール」の象徴である黒ねこのシンボルを取り入れたブランドロゴへ刷新し、長い歴史を受け継ぎながら新たな挑戦を続けています。

*1 お客さまがレジで注文を行い、ご自身で頼んだものを受け取って席まで運ぶスタイルのこと

*2 2026年4月末時点

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

カフェ・ベローチェ公式オンラインストア：https://www.onlinestore-c-united.com/

カフェ・ベローチェ公式サイト : https://c-united.co.jp/veloce/

【C-Unitedについて】

“珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること”という経営理念の下、珈琲館、カフェ・ベローチェ、カフェ・ド・クリエなどを中心に、お客さまの日常に寄り添える様々なスタイルのカフェブランドを運営しています。C-United全体で、全国に8ブランド568 店舗（*3）を展開しています。

*3 2026年5月末時点

商号 ：C-United株式会社

代表者 ：代表取締役社長 友成 勇樹

所在地 ：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号 KDX芝大門ビル1F・9F

事業内容 ：カフェチェーンの経営（直営店及びフランチャイズ店舗）、物販事業、食材卸売事業

従業員数 ：11,406名（うち社員数938名、2026年3月末現在）

展開ブランド : カフェ・ベローチェ、THE SMOKIST COFFEE、CAFE DI ESPRESSO珈琲館

珈琲館、珈琲館 蔵、カフェ・ド・クリエ、カフェ・ド・クリエ ホピタル、メゾン・ド・ヴェール

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp