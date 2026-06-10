年間約258万人規模のWILLER EXPRESSへデジタルギフト(R)を提供

株式会社デジタルプラス

WILLER EXPRESS株式会社（代表取締役：平山 幸司、本社：東京都江東区）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが提供するデジタルギフト(R)をご活用いただくこととなりました。

■258万人規模の利用者接点における受取体験向上と業務DX

全国26路線・222便を運行し、年間約258万人（2025年実績、空港線含む）が利用するWILLER EXPRESSでは、利用者接点のデジタル化や、多様化する受取ニーズへの対応に加え、状況に応じた迅速かつ柔軟な利用者対応体制の構築に取り組んでいます。

当社グループが提供するデジタルギフト(R)は、会員登録・アプリ不要、利用者自身が複数の受取先から希望する方法を選択できるほか、企業側においても個別対応負荷の軽減や業務効率化を実現可能なサービスです。

このたびの採用を通じ、WILLER EXPRESSにおける利用者の受取利便性向上およびオペレーション効率化を推進するとともに、258万人規模の利用者接点における受取体験の高度化と業務DXに貢献してまいります。

■流通総額1,000億円に向けたリファンド(返金)/キャッシュバック領域の拡張

当社グループは、流通総額1,000億円の実現に向け、流通100億円以上の領域を10領域確立する方針のもと、株主優待、ポイ活、給付金(自治体)、報酬支払(人材)、マーケティング等の領域において取り組みを進めております。

本件を通じて、リファンド（返金）・キャッシュバックを中心とした企業から個人への送金領域における取り組みをさらに強化し、領域の拡大を進めてまいります。

今後も、「受取方法を選べる送金体験」の拡大を通じ、リファンド領域におけるデジタル受取ニーズへの対応を強化するとともに、送金領域におけるDXを推進してまいります。

■リファンド(返金)/キャッシュバック領域における導入企業様（一部抜粋）

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/326_1_2802e34ddd827e3f668bad16d7277e23.jpg?v=202606110251 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/326_2_b6d939e5f9d3d56f9444606c2a78f827.jpg?v=202606110251 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 古瀬

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp