【東京グレートベアーズ】バルトシュ・クレク選手 選手契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、バルトシュ・クレク選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。

尚、クレク選手の背番号は2026-27シーズンより「6」になります。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■バルトシュ・クレク（Bartosz Kurek）選手プロフィール

【ポジション】オポジット

【 生年月日 】1988年8月29日（37歳）

【 出 身 】ポーランド

【身長／体重】205cm／104kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】

2004-2005 AZS PWSZ Nysa (ポーランド)

2005-2008 ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (ポーランド)

2008-2012 PGE Skra Belchatow (ポーランド)

2012-2013 Dynamo Moscow (ロシア)

2013-2015 Lube Banca Macherata (イタリア)

2015-2016 Asseco Resovia Rzeszow (ポーランド)

2016-2017 PGE Skra Belchatow (ポーランド)

2017-2018 Ziraatbank（トルコ）

2018-2019 Onico Warszawa（ポーランド）

2019-2020 Verovolley Monza（イタリア）

2020-2024 ウルフドッグス名古屋

2024-2025 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle（ポーランド）

2025- 東京グレートベアーズ

【背番号】6 ※背番号変更

■バルトシュ・クレク 選手コメント

2026-27シーズンも東京グレートベアーズの一員としてプレーできることをとても嬉しく、誇りに思います。東京グレートベアーズのファンのみなさんは本当に素晴らしく、いつもあたたかく支えてくださる最高のファンです。みなさんの応援に応えるためにも、私たちは全力を尽くします。そして今シーズンは昨シーズン以上の結果を残し、みなさんと一緒に喜べる瞬間をもっと増やせるように頑張ります。私も妻も日本での生活をとても楽しんでおり、もう1年このチームでプレーすることを決めるのは、容易な選択でした。ぜひ来シーズンも一緒に楽しみましょう。東京グレートベアーズのSNSをフォローしていただき、ホームゲームにもぜひ会場へお越しください。東京グレートベアーズのホームゲームは、いつも素晴らしい雰囲気に包まれています。2026-27シーズンのSVリーグをみなさんと一緒に、忘れられないシーズンにしましょう。ありがとうございます。

I am very happy and proud to be able to wear the Tokyo Great Bears colors again next season. To the Tokyo Great Bears fans, you are among the best and most supportive fans, and you deserve our full commitment. Hopefully, next season we can improve our results and give you even more reasons to celebrate with us. Both my wife and I feel amazing in Japan, so it was an easy decision to commit for another year. Let’s enjoy next season together. Please follow Tokyo Great Bears on social media and come to the arena for our home games. They are always a great spectacle. Let’s make the SV League 2026-2027 season one to remember. Thank you.

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/