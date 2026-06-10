【サンデーうぇぶり】祝10周年！「読書レポート＆属性診断」公開やレジェンド作家陣の完全新作描き下ろし読切など、豪華記念キャンペーン続々開催！

and factory株式会社

and factory株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：青木倫治、以下and factory）と、株式会社 小学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：相賀信宏、以下小学館）が共同運営するマンガアプリ「サンデーうぇぶり」が今年で１０周年を迎えます！

世代を超えて楽しめる漫画アプリとして歩むことができたのは、まさに読者の皆さまのおかげです。

そんな10年間の感謝をお伝えすべく、「感動を、衝撃を。これからもあなたと、毎日。」をキーメッセージに掲げ、特別な記念キャンペーンを続々実施いたします。





マンガアプリ 「サンデーうぇぶり」10周年記念サイト：

https://app.sunday-webry.com/webry10th/

■10周年記念キャンペーン概要

【TOPIC 1】あなたの正体は！？読書履歴を徹底解析する「読書レポート」＆属性診断を公開！

サンデーうぇぶり読者の皆様がこれまでどんな漫画を読んできたのか、読書傾向を徹底解析したレポートを公開します。

さらに読まれた作品のジャンルを判別し、2つのジャンルを掛け合わせたユニークな称号がもらえる属性診断を搭載！

あなただけの診断結果に加え、うぇぶりTOPユーザーたちの凄まじい記録も特別に公開します。

ご自身の読書ライフを振り返りながら、ぜひSNS等でシェアしてお楽しみください。

詳細はこちら：https://blog.www.sunday-webry.com/entry/10th_report

【TOPIC ２】サンデー史を彩る達人たちが集結！完全描き下ろし『水曜日のマスターズ』始動！

サンデーの歴史に名を刻むレジェンド作家たちが集結し、一期一会の完全描き下ろしで届ける至高の読切＆短編シリーズ『水曜日のマスターズ』がスタート。

第一弾として、伝説の名作『六三四の剣』の完全新作読切を大公開中です。第二弾以降も続々追加予定！かつてない熱量で贈る、新たな伝説の幕開けを見逃すな！

【TOPIC ３】次の時代を拓く新連載が続々追加！＆10周年記念PVも公開中！

- 『六三四の剣 ファイナル』はこちらhttps://www.sunday-webry.com/episode/12207421983741502537- 『水曜日のマスターズ』詳細はこちらhttps://blog.www.sunday-webry.com/entry/masters

これまでの10年を超え、次の時代を拓く新たな漫画たちが続々と登場！

今、サンデーうぇぶりでしか読めないネクストブレイク作品を多数ご紹介しています。

また、10年間の歩みとこれからの未来が詰まった「10周年記念PV」もYouTubeにて絶賛公開中です。

【TOPIC ４】10年間の感謝をリアルで届ける！「サンデーうぇぶり10周年記念イベント～サンデー・サンデー～」 開催決定！

- 新連載紹介特設はこちらhttps://app.sunday-webry.com/event/10th_newtitles/- 10周年記念PVhttps://youtu.be/szPEdF_rkpQ

イベントは7月10日（金）・11日（土）の2日間、東京・サナギ新宿イベントスペースにて開催します。参加条件はサンデーうぇぶりアプリの画面を見せるだけ！入場特典として、アプリを既にダウンロードしている方にも、その場で新規ダウンロードをしてくださった方にも、暑い夏にピッタリのサンデーアイス「フロリダサンデー（ブルーベリーorマンゴー）」を無料でお配りします！（各日とも数量限定。予定数がなくなり次第終了となります）

“サンデー食べて、サンデー読む”、特別な時間をお楽しみください！

また、7月10日AM10時からNON STYLEの井上裕介さん、マユリカの阪本匠伍さん・中谷祐太さん、紅しょうがの熊元プロレスさん・稲田美紀さんといった“漫画好き芸人”が登壇するイベントも実施予定。漫画愛あふれるトークとともに、紅しょうがの人気YouTube企画「タンクトップキッチン」とのコラボレーションも！？

こちらの特別企画には“うぇぶり読者特別枠”として30名を限定招待いたします！

応募方法はサンデーうぇぶり公式Xをフォロー＆投稿を引用リポストするだけ！

詳細は下記のサンデーうぇぶり公式Xをご確認ください。特別企画を生で見る貴重なチャンスですので、是非お申込みください！

サンデーうぇぶり10周年記念イベント ～サンデー・サンデー～

- 2026年7月10日（金） 12時～18時- 2026年7月11日（土） 11時～18時- 場所：サナギ新宿イベントスペース （東京都新宿区新宿三丁目35-6）※出演者や内容、スケジュールは都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください。

↓“うぇぶり読者特別枠” 応募はこちらから！

《サンデーうぇぶり公式X》https://x.com/SundayWebry



イベント詳細情報は順次、10周年記念サイトで公開いたしますので、どうぞお楽しみに！

マンガアプリ 「サンデーうぇぶり」10周年記念サイト：

https://app.sunday-webry.com/webry10th/

【TOPIC ５】「週刊少年サンデー」定期購読が大幅リニューアル！

定期購読特典が、さらに盛りだくさんになって生まれ変わりました！（アプリver6.0.0以降）

加入者限定コンテンツの大量追加や、新機能「ランクシステム」が登場。サンデーがもっと楽しく、もっと身近になる新しい体験をお届けします。

詳細はこちら： https://blog.www.sunday-webry.com/entry/subscription6.0.0

【TOPIC ６】未来のスター求む！最前線で活躍する10名が審査する「10周年漫画賞」募集！

最前線で活躍する10名の豪華審査員を迎え、大規模な漫画賞を開催中！

これからデビューを目指すフレッシュな才能から、すでに連載経験のある実力派まで幅広く募集中です。あなたの漫画を、うぇぶりから世界へ届けませんか？

詳細はこちら：https://blog.www.sunday-webry.com/entry/20260210

「サンデーうぇぶり」10周年記念サイト :https://app.sunday-webry.com/webry10th/

《サンデーうぇぶりについて》

- アプリ名：サンデーうぇぶり- ジャンル：公式マンガアプリ- 内容- - 「少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」各誌掲載作品の話配信- - 『サンデーうぇぶり』オリジナル作品の話配信- 価格：基本無料(一部アプリ内課金有り)- 対応プラットフォーム： iOS / Android- - DLリンク：https://sunday-webry.go.link/3Z9kh- 公式サイト：https://www.sunday-webry.com/- 公式 X：https://x.com/SundayWebry

《and factoryについて》

and factoryは「日常に＆を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。

【会社概要】

and factory株式会社（https://andfactory.co.jp/）

代表者：代表取締役社長 青木倫治

所在地：〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9F

設立：2014年9月16日

資本金：70百万円 （2026年1月末現在）

従業員数：128名（2025年8月末現在）

証券コード：7035