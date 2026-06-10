株式会社シャノン

詳細・お申込みはこちら

https://smp.shanon.co.jp/public/application/add/60199?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://smp.shanon.co.jp/public/application/add/60199?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

■ウェビナー内容

「メルマガ配信は行っているが、具体的なアクションに繋がらない…」とお悩みではありませんか？



一斉配信のメルマガは「種まき」として有効ですが、顧客の関心が高まったタイミングを逃さないためには、もう一歩踏み込んだアプローチが必要です。

そこで次に取り組みたいのが「パーソナライズメール」です。



BtoBマーケで欠かせないメール施策ですが、少しのパーソナライズを組み合わせることで、より刺さる内容にすることができます。

このセミナーでは、BtoBマーケティングにおけるパーソナライズメールの効果的な送信方法についてお話します。



セミナーの内容（予定）

- ターゲットと文面の作成方法- パーソナライズに使用するデータの収集と管理方法- パーソナライズメールの成功事例

こんな方におすすめです

- メルマガ以外の新しい打ち手を模索している方- 顧客一人ひとりに合わせたメール配信を試してみたい方

メルマガだけではなく、ひとに合わせたメールの配信を試してみたいというかたにおすすめの内容です。

ぜひご参加ください。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/application/add/60199?utm_source=prtimes&utm_medium=pr- タイトル：メルマガの次に取り組みたい「BtoBパーソナライズメールのはじめかた」- 開催日時：6月23日(火) 15:00～15:40 （40分）- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/application/add/60199?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://smp.shanon.co.jp/public/application/add/60199?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp