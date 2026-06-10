「ステラソラ」のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、「ステラソラ」のグッズの予約販売を下記サイトにて6月10日（水）から開始いたしました。




「ステラソラ」よりオリジナル描き下ろし


「ちぽっけシリーズ」を使用した新商品が登場♪




アクリルキーホルダーや缶バッジなど


ファン必見のラインナップをお見逃しなく！




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2026年6月10日（水）12:00～2026年7月1日（水）23:59まで


■出荷予定日：2026年9月下旬予定




～～商品ラインナップご紹介～～








(C) Yostar




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！




＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


中津明大ビル 8階


大阪営業所　MD事業部


＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売