砂月凜々香、“依存的な愛”を描くダークな恋愛ソング「君依存症」リリース＆MV公開
福岡県出身のシンガーソングライター・砂月凜々香が、新曲「君依存症」を2026年6月10日（水）に配信リリース。本日18時にYouTubeにて本楽曲のMusic Videoが公開される。
2017年よりアーティスト活動を開始し、YouTube「優里ちゃんねる」で開催された「天歌一武道会」ではグランプリを獲得。唯一無二のハスキーボイスと豊かな表現力で聴く人の心を魅了する砂月凜々香。8月からは大阪・福岡・東京を巡るワンマンライブツアーの開催を控えている。
新曲「君依存症」は、同郷である福岡県出身の松隈ケンタによるプロデュース楽曲第5弾。“依存的な愛”をテーマにした歌詞とロックサウンドが絡み合う、これまでとは一味違うダークな恋愛ソングに仕上がっている。Music Videoも楽曲と同様にダークな雰囲気で包まれており、閉鎖的な空間から抜け出したくても抜け出せない“情緒中毒”な姿を鮮烈に映し出している。
【MV】君依存症 - 砂月凜々香 ※6月10日（水）18:00公開
https://youtu.be/q2I59vHiOE4
なお、8月から開催されるワンマンライブツアー「CROSSROADS」は、現在チケット一般販売中。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
■砂月凜々香 コメント
好きな人からの返信や態度に感情を振り回されてしまう--そんな“既読と未読の間で揺れ続ける恋”をテーマに歌詞を書き下ろしました。ただの“重い恋”ではなく、「やめたほうがいいと自分でも分かっているのに、離れられない」という弱さや葛藤を歌詞に込めています。失恋ソングとしても恋愛ソングとしても、たくさんの方に共感していただけたら嬉しいです。
＜リリース概要＞
砂月凜々香 8th Digital Single「君依存症」
配信日：2026年6月10日（水）
配信URL：https://lnk.to/KIMIIZONSHOU
【MV】君依存症 - 砂月凜々香 ※6月10日（水）18:00公開
https://youtu.be/q2I59vHiOE4
＜ワンマンライブツアー概要＞
砂月凜々香 ONE-MAN LIVE tour「CROSSROADS」
大阪公演
日程：2026年8月30日（日）
会場：大阪府 Yogibo HOLY MOUNTAIN
福岡公演
日程：2026年9月5日（土）
会場：福岡県 Fukuoka Pocket
東京公演
日程：2026年9月22日（火）
会場：東京都 Shibuya WWW
チケット・詳細はこちら：
https://ririkasatsuki-official.com/news/detail/75332
＜砂月凜々香 Profile＞
2000年8月17日生まれ、福岡県出身の25歳。
2017年よりアーティスト活動を開始し、地元福岡でのオーディションでは数々の賞を受賞し、路上ライブなど精力的に活動。
2019年にはABEMA「恋する週末ホームステイ」に出演し話題を呼んだ。
その後、日本テレビ「ものまねグランプリ」や「熱唱!ミリオンシンガー」に出演し高い歌唱力で注目を集める。
優里ちゃんねるにて開催された「天歌一武道会」にてグランプリを獲得し、さらなる活躍に向け日々躍進中。
天然泣きハスキーボイスで、そっとあなたの心に突き刺さる。
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