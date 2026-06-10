砂月凜々香、“依存的な愛”を描くダークな恋愛ソング「君依存症」リリース＆MV公開

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福岡県出身のシンガーソングライター・砂月凜々香が、新曲「君依存症」を2026年6月10日（水）に配信リリース。本日18時にYouTubeにて本楽曲のMusic Videoが公開される。

2017年よりアーティスト活動を開始し、YouTube「優里ちゃんねる」で開催された「天歌一武道会」ではグランプリを獲得。唯一無二のハスキーボイスと豊かな表現力で聴く人の心を魅了する砂月凜々香。8月からは大阪・福岡・東京を巡るワンマンライブツアーの開催を控えている。

新曲「君依存症」は、同郷である福岡県出身の松隈ケンタによるプロデュース楽曲第5弾。“依存的な愛”をテーマにした歌詞とロックサウンドが絡み合う、これまでとは一味違うダークな恋愛ソングに仕上がっている。Music Videoも楽曲と同様にダークな雰囲気で包まれており、閉鎖的な空間から抜け出したくても抜け出せない“情緒中毒”な姿を鮮烈に映し出している。

【MV】君依存症 - 砂月凜々香 ※6月10日（水）18:00公開

https://youtu.be/q2I59vHiOE4

なお、8月から開催されるワンマンライブツアー「CROSSROADS」は、現在チケット一般販売中。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■砂月凜々香 コメント

好きな人からの返信や態度に感情を振り回されてしまう--そんな“既読と未読の間で揺れ続ける恋”をテーマに歌詞を書き下ろしました。ただの“重い恋”ではなく、「やめたほうがいいと自分でも分かっているのに、離れられない」という弱さや葛藤を歌詞に込めています。失恋ソングとしても恋愛ソングとしても、たくさんの方に共感していただけたら嬉しいです。

＜リリース概要＞

砂月凜々香 8th Digital Single「君依存症」

配信日：2026年6月10日（水）

配信URL：https://lnk.to/KIMIIZONSHOU

【MV】君依存症 - 砂月凜々香 ※6月10日（水）18:00公開

https://youtu.be/q2I59vHiOE4

＜ワンマンライブツアー概要＞

砂月凜々香 ONE-MAN LIVE tour「CROSSROADS」

大阪公演

日程：2026年8月30日（日）

会場：大阪府 Yogibo HOLY MOUNTAIN

福岡公演

日程：2026年9月5日（土）

会場：福岡県 Fukuoka Pocket

東京公演

日程：2026年9月22日（火）

会場：東京都 Shibuya WWW

チケット・詳細はこちら：

https://ririkasatsuki-official.com/news/detail/75332

＜砂月凜々香 Profile＞

2000年8月17日生まれ、福岡県出身の25歳。

2017年よりアーティスト活動を開始し、地元福岡でのオーディションでは数々の賞を受賞し、路上ライブなど精力的に活動。

2019年にはABEMA「恋する週末ホームステイ」に出演し話題を呼んだ。

その後、日本テレビ「ものまねグランプリ」や「熱唱!ミリオンシンガー」に出演し高い歌唱力で注目を集める。

優里ちゃんねるにて開催された「天歌一武道会」にてグランプリを獲得し、さらなる活躍に向け日々躍進中。

天然泣きハスキーボイスで、そっとあなたの心に突き刺さる。

Official site：https://ririkasatsuki-official.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@satsuki_ririka

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