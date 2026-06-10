「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」より待望のブラキャミソールが登場！6月10日より公式オンラインストアでも販売スタート

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』から、昨年秋に誕生した「ReFa VITALWEAR(リファ バイタルウェア）」。SLEEP・ROOM・INNER ３つのウェアカテゴリーに加え、日常をサポートするACCESSORY・PILLOWを展開し、すべてのライフシーンに寄り添う「ReFa VITALWEAR」から、2026年春夏コレクションの新作インナー「モイストリブ ブラキャミソール」が6月10日よりオンラインストアにて販売開始いたします。

ずっと触れていたくなるような、しっとりなじむ肌心地が好評を得ているインナーカテゴリーに、美シルエットとストレスフリーを両立させたブラキャミソールが登場。サイドにストッパーが付いたカップ構造や、バストを下垂させない絶妙なフィット感のアンダーゴムが、美しいバストメイクを叶えます。

五島産の椿オイルでふんわり柔らかく、身体にやさしくフィットするリブ素材の生地には、「独自開発繊維VITALTECH(R)」を使用し、8種の天然鉱石を練りこんだ特殊繊維が肌からの遠赤外線を吸収・肌へと放出します。

■リファ バイタルテック モイストリブ ブラキャミソール

税込価格：13,200 円

サイズ：SS～LL（5サイズ展開）

カラー：ブラック・ベージュ・ピンク・ホワイト（4色展開）

ReFa VITALWEAR 公式オンラインストア：https://refa-vitalwear.com/

ReFa VITALWEAR 公式Instagram：@refa_vitalwear_official

ブランドコンセプト

美しくリカバリー

美と健康の源である血行について研究を重ねてきたReFaがお届けする、毎日身に着けられるウェア。着ているだけで心身を美しく整える、究極のリカバリーウェアです。

BEAUTY × TECH × FASHION

VITALTECH(R) Premiumとは

「VITALTECH(R) Premium」とは８種の天然鉱石を練りこんだ「独自開発繊維VITALTECH(R)」にReFaならではのプレミアム素材を掛け合わせた、美しさへと導く糸のことです。全商品の生地に五島列島産の椿オイルを含浸させることで、しっとりと柔らかで、上質な肌心地を実現しています。

MTGが８年の歳月をかけて開発した「独自開発繊維VITALTECH(R) 」は、極微細に粉砕された8 種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込んでいます。

薄さ1mm以下の生地での幅広いラインナップや、デザイン性の高い商品の展開が可能です。

株式会社MTGとは

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

MTGコーポレートサイト：https://www.mtg.gr.jp/

リリースに関するお問い合わせ

ReFa VITALWEAR PR refavitalwear_pr@mtg.gr.jp