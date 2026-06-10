株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE（ワイルドサイド）は、現代美術家・天野タケル氏が特別に描き下ろした作品を6月12日（金）より特別展示、抽選販売を開始します。

今回のコラボレーションでは、天野氏の代表的モチーフ”VENUS（ヴィーナス）”を題材にした新作ペインティング2作品が登場します。

天野氏の作品は、明快な色彩に、極限まで簡略化された線で描く人物画やはかなさを表した作品などが特徴です。

今回発売される「Venus in black」と「Venus in super black」は、深みのある濃い黒を背景に、VENUSと花々が絶妙な調和を見せるWILDSIDEエクスクルーシブ作品となっています。なかでも「Venus in super black」は、世界で最も黒いとも称される特殊な塗料を用いて描かれており、その圧倒的な黒の表現が作品にさらなる奥行きを与えています。

これらの作品は、6月12日（金）よりWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKUにて特別展示を開催します。また、同日6月12日（金）より6月16日（火）までの5日間、公式オンラインプラットフォームにて抽選販売を実施します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

【商品ラインナップ】※作品は一点物で、抽選による販売となります。

Takeru Amano “VENUS in black” WILDSIDE EXCLUSIVE(https://wildside-online.jp/shop/g/gSA-A39-003-1-03/)

Year：2026 Material：Acrylic on canvas Size：727mm×727mm 1,540,000円（税込）

※額装込み

Takeru Amano “VENUS in super black” WILDSIDE EXCLUSIVE(https://wildside-online.jp/shop/g/gSA-A40-003-1-03/)

Year：2026 Material：Acrylic on canvas Size：727mm×727mm 1,540,000円（税込）

※額装込み

＜天野タケル＞

1977年東京都生まれ。1997年に渡米し、ニューヨークで版画を学ぶ。

宗教画や静物画などの伝統的な題材とポップ・アートが融合する、「NEWART」と呼ぶ独自の表現方法で作品を制作。イエローやピンクといった明快な色彩を背景に、簡略化された線で描く人物画や、髑髏や蝋燭などによってはかなさを表した作品などを、東京、香港、ニューヨーク、ロンドン、パリほか国内外で発表。また、アーティストのCD／LPジャケットやアパレルへのアートワークの提供など様々なコラボレーションも展開している。

【WILDSIDE × TAKERU AMANO Collaboration Collection】

▼抽選販売

応募受付期間：2026年6月12日（金）12:00～6月16日（火）23:59

応募方法：公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)にて

当選発表：6月17日（水）

▼特別展示

展示期間：2026年6月12日（金）～

展示場所：WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F）

営業時間：11:00～20:00

電話番号：03-6455-5515

公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)