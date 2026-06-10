2026-27シーズンチケット価格改定と販売方針について

沖縄バスケットボール株式会社

このたび、2026-27シーズンにおけるホームゲーム観戦チケットについて、価格改定および販売方針の見直しを行うこととなりましたので、お知らせいたします。

2026-27シーズンにおいては、これまでよりも価格を引き下げた席種を設け、より気軽に観戦いただける環境を整える一方で、人気の高い席種や体験価値が向上するエリアについては、サービス強化に伴い価格の見直しを行います。

琉球ゴールデンキングスではこれまで、アリーナの演出やホスピタリティの向上を通じて、すべてのファンの皆さまに心に残る観戦体験をお届けするための取り組みを続けてまいりました。

一方で、2021年のアリーナ開業時に比べ、物価や人件費、各種運営コストの上昇など、球団を取り巻く環境は大きく変化しております。そのような状況の中においても、これまで私たちが大切にしてきたのは「誰もが気軽にアリーナに足を運べること」です。

そして同時に、球団として持続的に成長し、より高い価値を提供し続けていく責任もあると考えています。

こうした考えのもと今回の見直しでは、「より多くの方にご来場いただくこと」と「体験価値に応じた適正な価格設計」の両立を目指しました。

今回の価格改定は一律の調整ではなく、価格を引き下げる席種を設けるなど、席の特性や観戦スタイルに応じてお選びいただける形としています。

ファンの皆さまがご自身に合った観戦方法を選べるようにすることで、アリーナでの楽しみ方の幅をさらに広げてまいります。

なお、2026-27シーズンのチケット詳細については後日お知らせいたします。

■主な変更点

・より多くの皆さまにご来場いただけるよう、一部席種の価格を引き下げ

・人気の高い席種や観戦体験価値の高いエリアについては、価格を見直し

・ラウンジサービスの強化に伴い、対象エリアの席種において価格改定

■価格変動制（ダイナミックプライシング等）の導入について

近年、スポーツ・エンターテインメント業界においては、需要に応じて価格が変動する「ダイナミックプライシング」など価格変動制システムの導入が進んでいます。

キングスにおいても、その有用性について検討を重ねてまいりましたが、現時点では、価格の分かりやすさや納得感という観点において、最適な形ではないと判断し、導入を見送ることといたしました。

私たちは、チケット価格は単なる金額ではなく、観戦体験の入口であり、ファンの皆さまと球団の信頼関係を築く大切な要素であると考えています。誰もが分かりやすく、納得感を持って選べる価格であること、安心して観戦を楽しめる環境を整えることを何よりも重視しました。

将来的には、技術やニーズの変化、そしてファンの皆さまからの声を踏まえながら、より良いチケット販売のあり方について柔軟に検討してまいります。

私たちは球団のさらなる成長と、ファンの皆さまとの絆を大切にしながら、これからも「沖縄をもっと元気に！」の活動理念を胸に、挑戦を続けてまいります。

そして、新シーズンも皆さまと沖縄サントリーアリーナでお会いできることを、心より楽しみにしております。

引き続き、琉球ゴールデンキングスへの温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。