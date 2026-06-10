「JILL by JILL STUART」台湾初ポップアップ開催レポート

株式会社TSIホールディングス

株式会社 TSI（東京都港区 代表取締役社長 CEO 下地 毅）が展開する、「JILL by JILL STUART」は、台湾・ららぽーと台北南港にてブランド初となるポップアップを開催。会場には台湾のインフルエンサーをはじめ、多くのお客さまに来場いただいております。

本リリースでは、開催中のポップアップの様子をレポート形式でお届けします。

会場レポート

ポップアップは、三井ショッピングパーク ららぽーと台北南港 ナノ・ユニバース売場内にて開催。

淡いブルーや花々をあしらったディスプレイで、ブランドらしい世界観を楽しんでいただける空間となりました。

日本でも人気のバッグやロゴＴシャツは、現地でも大きな反響を呼んでいます。

インフルエンサーの投稿をきっかけに問い合わせが急増し、即完売したアイテムも。SNSと店頭の動きが連動した盛り上がりも見られました。

また、購入特典のカプセルトイは、商品をミニチュア化した精巧なつくりで好評を集めています。

購入特典のカプセルトイ

インフルエンサーレポート

ポップアップには台湾で活躍するインフルエンサーが多数来場。

商品を手に取っていただきながら、JILL by JILL STUARTの世界観をお楽しみいただきました。

開催概要

開催期間：2026年5月29日（金）より期間限定で開催（終了日は決まり次第お知らせいたします）

開催場所：三井ショッピングパーク ららぽーと台北南港 ナノ・ユニバース売場内

「JILL by JILL STUART（ジル バイ ジル スチュアート）」とは

2008年秋冬シーズンにスタートしました。「今日よりも華やかな明日のために」をブランドパーパスに据え、ありのままの自分を表現できるアイテムを展開しています。

現在全国に17店舗を展開中。(6月11日時点店舗数)

公式サイト：https://mix.tokyo/pages/jillbyjillstuart

【本件に対する問い合わせ先】

JILL by JILL STUART

TEL : 03-5785-6455