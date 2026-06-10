ナノ・ユニバース西宮ガーデンズ店・仙台エスパル店にて「NEW. / Few. MORE VARIATION」を開催

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、西宮ガーデンズ店および仙台エスパル店では、2026年6月12日（金）から6月28日（日）までの期間、「NEW. / Few. MORE VARIATION」を開催いたします。

NANO universeで兼ねてより取り扱いを行っているアイウェアブランド「NEW.」と、その派生ラインである「Few.」。本イベントでは、両ブランドの世界観をより深くご覧いただける豊富なラインアップをご用意いたします。

「NEW.」は、アメリカンヴィンテージからインスピレーションを受け、現代的なエッセンスをディテールに落とし込んだコレクションライン。さまざまなカルチャーに共感し、その背景にあるスピリットをモノづくりへと投影することで、時代や流行に左右されない普遍的でミニマルなプロダクトを提案しています。

一方、「Few.」は、ユーロヴィンテージから着想を得たタイムレスなスタイルを提案するコレクションライン。クラシックな佇まいと洗練されたデザインを融合させ、日常に自然と溶け込むアイウェアを展開しています。

デザインルーツこそ異なる両コレクションですが、いずれも高いクオリティと快適な掛け心地を兼ね備えていることが魅力。本イベントでは、ブランドを代表するモデルから幅広いバリエーションまで取り揃え、この時期ならではのアイウェア選びをお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、「NEW.」と「Few.」が提案するヴィンテージカルチャーとモダンデザインが融合した世界観をご体感ください。

開催期間

2026年6月12日（金）～6月28日（日）

開催店舗

NANO universe 西宮ガーデンズ店

NANO universe 仙台エスパル店

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

【ナノ・ユニバース公式instagram】

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