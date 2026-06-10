第3回「大学生と考えるSDGs アクション支援プロジェクト」 6月10日（水）より募集開始

JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、次世代のチャレンジ支援の一環として、2026年6月10日（水）より、全国の大学生を対象に「大学生と考えるSDGs アクション支援プロジェクト」（以下、本プロジェクト）を実施し、 “これから始めたい、もっと広めたい、地域課題の解決に取り組むアクション”を募集します。3年目となる今年度は、審査員に地域で活動する実務家を迎えた共創型プログラムへ進化し、より実践的な支援を行います。

＜昨年のポスターセッションの様子＞＜応募イメージ＞

本プロジェクトは、地域課題の解決に取り組む大学生を支援し、活動のさらなる発展と新たな挑戦機会の創出を目的として2024年より実施しており、今年度で3回目の開催となります。

今回は、大学生により実践的なアドバイスを提供するため地域実務家の斎藤健介氏、日比野亮二氏と連携の機会を新たに設け、育成・伴走する機能を強化しました。また、募集期間には応募有無にかかわらず参加できる事前セミナーを開催し、企画立案のヒントとなる機会を創出、アイデアの具体化・高度化を支援します。

最終選考は、2026年10月18日（日）にプレゼン・ポスターセッション形式で開催し、当日、ベストアクションの2チームを決定します。ポスターセッションでは地域実務家とJ:COM社員が審査員として参加し、意見交換を行います。また、大学生同士の交流を深めることを目的に、相互評価による選考や参加型の共創プログラムも実施します。

ベストアクションに選ばれた2チームは、J:COMのアセットを活用した支援のもと、アイデアの実現に向けた活動を実行します。活動の模様は、「J:COMチャンネル」（地デジ11ch）にて放送、J:COMの公式YouTubeチャンネルで配信します。

J:COMは、本プロジェクトを通じて、未来を担う次世代によるSDGs達成に向けたチャレンジを支援し、地域課題の解決と地域社会の持続的な成長に貢献してまいります。

＜参考情報＞

J:COMは国連が設立したSDGメディア・コンパクトに2020年12月より加盟しており、SDGs達成に向けた情報発信や具体的な取り組みへの参画を呼びかけています。また2023年からは、大学生のSDGs関連の研究や取り組みを取材し、「J:COMチャンネル」の情報番組内で『大学生と考えるSDGsウィーク』として特集するなど、今後の社会を支える大学生の地域課題への取り組みを発信しています。

＜審査員＞

■非営利株式会社 BUND 代表取締役 斎藤健介氏

神奈川県西部において、行政・地元企業・地域金融機関と協力しながら、まちづくり事業を行う非営利株式会社BUNDの代表取締役。木材や森林空間など地域資源を活用しながら、人と自然の新しい関係性を実現するための事業を展開中。

■omusubi不動産 エリアリノベーションチームマネージャー 日比野 亮二氏

人材・メーカー・不動産を経てomusubi不動産に参加。BONUS TRACKの支店の立ち上げや高架下のリニューアルなど地域と連携し取り組みに参加し、現在はエリアリノベーションチームで空き家に関する行政連携や、地域性を活かした不動産企画・開発を担う。

＜募集概要＞ 詳しくはプロジェクトサイト(https://www.jcom.co.jp/corporate/sustainability/community/co-creation/)をご覧ください

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1906_1_463aae07661306d2e9ddff74c77b2ea5.jpg?v=202606111251 ]＜選考フロー＞