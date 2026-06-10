『リネージュ2M』サッカーボールを獲得してさまざまなアイテムを手に入れよう！すべてのワールドで「世界の祝祭」開催

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■「世界の祝祭」開催！

【開催期間】

2026年6月10日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年7月1日(水) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

イベント期間中、亀裂の侵略者として出現する「サッカー モン」を討伐し、アイテム「弾むサッカー ボール(イベント)」を手に入れるイベント「世界の祝祭」を開催します。

「弾むサッカー ボール(イベント)」を複数個集めると、「オリジン ワールド」では「マスター クラス獲得券(11回)(イベント)」や「マスター アガシオン獲得券(11回)(イベント)」など、「リザーブ ワールド」では「豪華なクラス獲得券(11回)(イベント)」や「豪華なアガシオン獲得券(11回)(イベント)」などを製作することができます。

あわせて、シーズンパス「パスはタイミング」も開催します。

「サッカー モン討伐」などのミッションを達成して専用のEXPを獲得しパス レベルを上昇させることで、さまざまな報酬を獲得することができます。

「オリジン ワールド」では「ダンジョン時間補充石選択箱(イベント)」や「中級覚醒のポーション(刻印)」「などを獲得できます。

「リザーブ ワールド」では「上級クラス獲得券(11回)(イベント)」や「上級アガシオンクラス獲得券(11回)(イベント)」「下級覚醒のポーション(刻印)」「魔力が宿った羊皮紙(刻印)」「高級クリスタル(刻印)」などを獲得できます。

また、アデナを用いてプレミアム報酬を解放することもできます。「オリジン ワールド」では「1,000,000アデナ」を、リザーブ ワールドでは「500,000アデナ」で解放できます。解放時には所属する血盟員全員に、「オリジン ワールド」では「アインハザードの祝福5,000」を、「リザーブ ワールド」では「アインハザードの祝福3,000」をゲーム内郵便にて配布します。

他にも、ショップ内の交換所にあるパンドラ ショップから毎日1回2,002アデナで交換できる「必勝応援クッキー(イベント)」や、特別なアイテムを郵便で配布するイベントなど、様々なイベントを開催します。

≪「世界の祝祭」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6a2892c01846ff309ba4618e

■[オリジン]マスター ダンジョン「エヴァの水中庭園」2階に「水鞠の広場」を実装！

【アップデート日時】

2026年6月10日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

今回のアップデートでマスター ダンジョン「エヴァの水中庭園」の2階４区域に最高難易度の新エリア「水鞠の広場」を追加しました。

水鞠の広場に出現するモンスターを討伐すると、新たな装備アイテム「旋律のクローク」などをドロップする可能性があります。

≪[オリジン] 6月10日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6a2892c15bbdb44242cdab76

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、大人数が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NC

コピーライト：(C)NC Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2026年6月10日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。