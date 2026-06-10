【ABEMA】イ・スヒョク、イ・ダヒ、OH MY GIRLのアリン出演！奇妙な世界を描いた考察系サスペンスドラマ『S Line ～見えてはいけない関係～』を6月22日0時より日本初国内独占無料配信決定

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人間の欲望とプライバシーを剥き出しにする衝撃の考察系サスペンスドラマ『S Line ～見えてはいけない関係～』を、2026年6月22日（月）0時より、日本初・国内独占無料配信することを決定いたしました。

韓国ドラマ『S Line ～見えてはいけない関係～』は、大ヒットドラマ『殺人者のパラドックス』の原作者でもあるコマビ氏の人気ウェブトゥーンを実写化した、「もし、あなたの隠された性関係が、赤い線として視覚化されたら？」という、欲望とプライバシーが強制的に暴露される奇妙な世界を描いた、考察系サスペンスです。

ある日突然出現した、肉体関係を持った者同士を繋ぐ頭上の赤い線（Sライン）。特別な「メガネ」を介して可視化されるその線は、なぜか肉眼で見える主人公を唯一の例外として、一度繋がればどちらかが死ぬまで絶対に消えません。日常の裏に隠されていた不倫や歪んだ関係が次々と暴かれ、信頼で成り立っていたコミュニティはどんどんと音を立てて崩壊していきます。

自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事、ジウク役を演じるのは、『ウチに住むオトコ』『明日』など数々のドラマで圧倒的な存在感を放つ俳優のイ・スヒョク。そしてヒョヌプとソナの担任で、Sラインを持たないギュジン役を、『恋愛ワードを入力してください~Search WWW~』『君の声が聞こえる』などのヒット作で知られる実力派女優のイ・ダヒが怪演します。さらに、メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女・ヒョヌプ役にOH MY GIRLのアリン、ジウクの姪のソナ役に『Bitch X Rich』のイ・ウンセムなど、今をときめく豪華キャスト陣が集結いたしました。

本作は、「第8回カンヌ国際シリーズフェスティバル」でベストミュージック賞受賞。その圧倒的な作品クオリティと高い芸術性は世界的に評価されており、熱い視線が注がれています。人間の醜悪さと偽善、そして崩壊していく現代社会の倫理観を鋭くえぐる、予測不能な全6話。『S Line ～見えてはいけない関係～』は、「ABEMA」で6月22日（月）0時より、第1話と第2話を無料配信開始いたします。息をのむ狂気の連鎖と衝撃の結末を、ぜひこの機会に無料配信でお楽しみください。

＜キャラクター紹介＞

▼ジウク（イ・スヒョク）

自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事。事件を追ううちに、法では決して裁くことのできない人間の醜悪な真実と直面。絶対的な無力感の中で、徐々に狂気へと落ちていく。

▼ギュジン（イ・ダヒ）

ヒョヌプとソナのクラスの担任。生徒想いで穏やかな性格だが、どこか謎めいた一面を持つ。

▼ヒョヌプ（アリン/ OH MY GIRL）

メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女。人間の醜い裏側を日常的に目撃しながら、社会が崩壊していく様をただ静観するキーパーソンであり、視聴者の視点を代弁する存在。

▼ソナ（イ・ウンセム）

ジウクの姪。崩壊していくコミュニティの中で、過酷な運命に巻き込まれていく少女。

■日本初・国内独占 『S Line ～見えてはいけない関係～』概要（全6話）

作品ページ：https://abema.tv/video/title/308-161

配信日時：6月22日より、毎週月曜日夜0時～（2話ずつ配信、全6話）

第1話配信URL：https://abema.tv/video/title/308-161_s1_p1

第2話配信URL：https://abema.tv/video/title/308-161_s1_p2

※6月22日（月）0時に公開となります

※画像をご使用の際は、【(c) 2025 SIDUS All rights reserved】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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