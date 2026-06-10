にこ活で話題の「にっこりーノ」をはじめ、廃盤から会場限定を含む激レアカプセルトイ200種以上が勢ぞろい。「Qualia 10周年記念展」福岡PARCOにて開催決定！

株式会社パルコ

福岡PARCO（福岡市中央区天神2-11-1）は、カプセルトイメーカーQualia（クオリア）の設立10周年を記念し、「Qualia 10周年記念展」を開催いたします。

代表作「ネコのペンおき」の巨大モニュメントをはじめ、巨大カプセルトイ「モンスターガチャ」、「にっこりーノ」特設展示など、Qualiaの世界観を体感できる展示が集結。

思わず写真を撮りたくなるフォトスポットやゲームコンテンツも登場します。

さらに、会場限定カプセルトイや物販限定商品なども展開。

展示されるカプセルトイは150面に及び、Qualiaの多彩なものづくりを再発見できる内容となっています。子どもから大人まで童心にかえって楽しめる、新感覚体験型カプセルトイ展示です。

■開催概要

タイトル：Qualia 10周年記念展

会 場 ：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY（福岡市中央区天神2-11-1 ）

会 期 ：2026年6月27日(土)～7月12日(日) 10:00-20:30

※入場は閉場の30分前まで ※最終日は18時閉場

※営業日時は変更となる場合がございます。福岡PARCOの営業日時をご確認ください。

入場料：大人1,000円（税込）、小学生500円（税込）

※未就学児無料 ※障がい者手帳ご提示で介護者１名様のみ無料（ご本人は有料）

※入場特典のお渡しは有料入場者のみとなります。

※混雑時は入場規制等を行う場合がございます。

主催 ：株式会社パルコ / 株式会社Juice

協力：株式会社Qualia

HP: PARCO ART https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1942(https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1942)

Qualia公式X https://x.com/Qualia_45_

■展示内容の一部をご紹介！

【ネコのペンおき巨大モニュメント】

Qualia代表作「ネコのペンおき」と同じポーズで撮影ができるフォトスポット！

【にっこり―ノ モンスターカプセル】

全長約200cmの巨大カプセルトイが登場！

1回1,500円（税込）で、これまで販売されたことのない「ブランケット」や「シェル型ポーチ」など、豪華にっこりーノグッズをゲットできるかも！？

【玉入れポン！】

ハズレなし！1回500円（税込）！

ボールを5つころがし3つ以上の当たりの穴に入ったら、限定BIGぬいぐるみがもらえます！

【その他、見どころ】

「ワクワクするものづくり」をテーマに、Qualiaが手がけてきた歴代のカプセルトイが一堂に集結。

さらに、普段は目にすることのないカプセルトイの製造工程や、原型制作の過程などを通して、

Qualiaの「ものづくり」に対するこだわりや魅力をご覧いただけます。

ファンの皆さまはもちろん、初めての方にもお楽しみいただける内容となっております。

ぜひ会場へお越しください。

■豪華入場特典

※写真は池袋PARCOにて開催中の会場内の様子

限定オリジナルポーチ（ランダム・6種）

最大約15cm×15cmの化粧品などもたっぷり入るビッグサイズ！

PARCO メンバーズ会員限定「にっこりーノ」×「パルコアラ」オリジナルショッパー

※アプリ「POCKET PARCO」にて引換クーポンを配信いたします。

※詳細はHPをご確認ください。

※無くなり次第終了いたします。

■限定物販

「ネコのペンおき」「神獣ベコたち」が、約2倍サイズのソフビフィギュアとして登場いたします。

さらに、「にっこりーノ」はQualiaカラーのライトブルー生地を使用した特別仕様のぬいぐるみとして展開。加えて、10周年を記念したクリアファイルやステッカーなどの記念アイテムも販売いたします。

※掲載している商品は一部抜粋です

にっこりーノ Qualiaカラーぬいぐるみ タコさんウインナー・クリームソーダ 2,000円（税込）（左）ねこのペンおき ソフビマスコットフィギュア 6,500円（税込）（右）神獣ペコ ソフビマスコットフィギュア 7,000円（税込）Qualia 10周年アート ステッカー 200円（税込）その他、関連商品も多数取り揃えております。

※掲載している商品は一部です。

※画像はイメージです。

※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合がございます。

※価格はすべて税込価格です。※商品に購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の数には限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。