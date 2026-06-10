『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常』新メンバー参戦！正義の警察官 桜田門つかさ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、6月11日(木)0時より美少女RPG『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』にて、新メンバー「桜田門つかさ」が登場することをお知らせいたします。また、同日より新メンバー参戦を記念したキャンペーンを同時に開催いたします。

■魚デニム氏デザインの新メンバー「桜田門つかさ」参戦

人気イラストレーター・魚デニム氏デザインの新メンバー「桜田門つかさ」が参戦します！

クールなエリート警察官。けれど、恋にウブすぎるピュアな乙女心のギャップが魅力の彼女。

その活躍にぜひご期待ください！

■つかさ参戦記念キャンペーン開催

最大20,000ジェム以上GET可能、新メンバー参戦を記念した豪華記念キャンペーンを開催いたします。

1)つかさ参戦！クリエイターズコラボ＆リバースバニーガチャ

2)【3,000ジェム】つかさ参戦記念ログインボーナス

3)【3,600ジェム】つかさ参戦！パネルミッション開催

4)【10,000ジェム】聚散十春！マリアとつかさ-再びの青-イベント開催！

5)【1,000ジェム】つかさ参戦記念シリアルコード配布

6)【3,000ジェム】新米班長応援＆カムバック限定 特別ログインボーナス

※各ジェム数は最大取得時のものとなります

1)つかさ参戦！クリエイターズコラボ＆リバースバニーガチャ

開催期間：6月11日(木)0:00～6月24日(水)23:59まで

期間限定ガチャに新メンバー「つかさ」と「心愛」が登場いたします。

※今回登場したコスプレは、今後再登場する場合がございます。

2)つかさ参戦記念ログインボーナス

開催期間：6月11日(木)4:00～7月1日(水)3:59まで

毎日ログインするだけで最大3,000ジェムGETのチャンスです！

3)つかさ参戦！パネルミッション開催

第1弾開催期間：6月10日(水)メンテナンス後～6月17日(水)11:59まで

第2弾開催期間：6月17日(水)メンテナンス後～6月24日(水)11:59まで

ミッションクリアでSSR以上確定プレミアム10連ガチャチケット＆最大3,600ジェムGETのチャンスです！

4)「聚散十春！マリアとつかさ-再びの青-」イベント開催！

開催期間：6月11日(木)0:00～6月24日(水)23:59まで

新たに加わった「桜田門つかさ」が登場するすごろくイベントを開催いたします。イベントクリアで最大10,000ジェムを獲得できるほか、イベントアイテム交換で「芽衣菜」の限定SRコスプレが手に入ります。

5)つかさ参戦記念シリアルコード配布

投稿期間：6月6日(土)～6月11日(木)

デタリキ公式Xアカウント（https://x.com/Detariki）で発表されるシリアルコードを入力して最大1,000ジェム＆新メンバー参戦10連ガチャチケットを獲得しましょう！

※各シリアルコードの入力期限の詳細はお知らせをご確認ください。

6)新米班長応援＆カムバック限定 特別ログインボーナス

開催期間：6月11日(木)4:00～7月15日(水)3:59

新規班長様には3,000ジェム、カムバックいただいた班長様には3,000ジェムをそれぞれ限定ログインボーナスとして配布いたします。

▼こちらからゲームをプレイ！

http://games.dmm.com/detail/detarikiz/

▼【デタリキZ 特別防衛局隊員の日常】公式サイト

https://detarikiz.jp/

▼【デタリキZ 特別防衛局隊員の日常】公式Xアカウント

https://x.com/Detariki

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

「空からパンツが降ってきた！？」

本ゲームはDMM GAMESのPC/Android/DMM GAMES PLAYER、およびApp Store/Google Playで展開中のフル3Dで描かれる本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。班員達はジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々な楽しみ方ができます。原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏を迎えた、進化した3Dグラフィックゲームを堪能しましょう！！

▼プロモーションムービー公開中！

https://youtu.be/cUPmQcQuzEw

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム： PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（クラウド版、DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

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