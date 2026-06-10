マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』『マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス』よりSSR「タリサ・マナンダル」、SSR「ステラ・ブレーメル」が初登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が、『マブラヴ オルタネイティブ トータル・イクリプス』とのコラボイベント「The Manor's Favor」を後半開催いたしました。また、『マブラヴ オルタネイティブ トータル・イクリプス』より、新SSR「タリサ・マナンダル」、「ステラ・ブルーメル」が登場したことをお知らせいたします。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)

■LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「タリサ・マナンダル」開催！

LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「タリサ・マナンダル」を開催中です！

SSR「タリサ・マナンダル」【天真爛漫トラブルメーカー】は「行動ごとに攻撃力アップ！バフを積み重ね高火力を手にする高速物理アタッカー」なキャラクターです！

期間中、SSR「タリサ・マナンダル」【天真爛漫トラブルメーカー】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：6月9日（火） メンテナンス後 ～ 6月23日（火） 4:59まで

■LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「ステラ・ブレーメル」開催！

LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「ステラ・ブレーメル」を開催中です！

SSR「ステラ・ブレーメル」【スタチュービューティー】は「暗闇と回避でスキル命中をコントロール。唯一無二の存在感で戦闘の展開を掌握する」キャラクターです！

期間中、SSR「ステラ・ブレーメル」【スタチュービューティー】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：6月9日（火） メンテナンス後 ～ 6月23日（火） 4:59まで

■コラボイベント【The Manor's Favor】後半開始！

▼あらすじ

篁唯依中尉たちは保護をしたドロテアの元で、

メイドの体験を通してこの世界を学んでいく。

そんな中で、タリサとミリアムが何かを見つけ……？

新イベント「The Manor's Favor」後半が開催！

ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！

開催期間：6月9日（火） メンテナンス後 ～ 6月16日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「タリサ・マナンダル【天真爛漫トラブルメーカー】」開催！

SSR「タリサ・マナンダル」の追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：6月9日（火） メンテナンス後 ～ 6月23日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「ステラ・ブレーメル【スタチュービューティー】」開催！

SSR「ステラ・ブレーメル」の追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：6月9日（火） メンテナンス後 ～ 6月23日（火） 4:59まで

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城

ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT

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