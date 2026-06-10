「Fan+ Live Audition 2026」開催決定！グランプリアーティストは「中津川 WILD WOOD 2026」にオープニングアクトで出演！～本年度は新たに「一般ユーザー投票」を導入～

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は「Fan+ Live Audition 2026」を開催することをお知らせいたします。

昨年度の開催時には多くのアーティストの皆さまから大変ご好評をいただき、たくさんのエントリーをいただきました。本年度も本オーディションで見事グランプリを受賞したアーティストには、2026年9月19日(土)・20日(日)に野外ロックフェス発祥の地・岐阜県中津川で開催される「中津川 WILD WOOD 2026」初日・9月19日(土)にオープニングアクトとしてご出演いただきます。

さらに今回のオーディションでは、新たな試みとして最終審査に「一般ユーザー投票」を導入いたします。ファンやリスナーの声を直接反映させる新たな選考プロセスを用意し、より一層の盛り上がりを目指します。さらに、昨年は非公開だったライブ形式での最終審査も、本年は有観客で実施予定です。なお、具体的な投票方法などの詳細につきましては、後日改めて発表いたします。

オーディションの参加は、初期・導入費用不要でファンクラブやオフィシャルサイトの立ち上げ可能なプラットフォーム「Fan+Kit」にて、ファンクラブもしくはオフィシャルサイトを開設しているアーティストとなります。オーディションの参加費も不要なため、我こそはというアーティストの皆さまにはご自身を表現できる絶好の機会となっています。沢山のエントリーをお待ちしております。

■オーディション概要

Fan+ Live Audition 2026(読み：ファンプラス ライブ オーディション ニセンニジュウロク)

ファンクラブプラットフォーム「Fan+Kit」が贈る、ライブ出演オーディション

【エントリー期間】

2026年6月10日(水)12:00～2026年7月6日(月)23:59まで

【最終ライブ審査】

2026年7月31日(金)

【グランプリアーティスト発表】

2026年8月21日(金)21:00頃 ※TOKYO FM「FESTIVAL OUT」番組内

【応募条件】

・2026年7月6日(月)まで（エントリー時点）に、Fan+Kitにてファンクラブもしくはオフィシャルサイトを開設している方

・オリジナル楽曲をお持ちで、音楽を軸にアーティスト活動をされている方

・年齢性別不問

・国籍不問(日本国内在住の方に限ります)

・2026年7月31日(金)最終ライブ審査および9月19日(土)当日ライブ出演スケジュール調整が可能な方

・ラジオ出演が可能な方

【特設サイト・エントリー】

https://fanpla.jp/feature/liveaudition2026(https://fanpla.jp/feature/liveaudition2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=liveaudition2026)

■イベント概要

中津川 WILD WOOD 2026

【日程】2026年9月19日(土)、20日(日)

【会場】岐阜県中津川公園内特設ステージ

【イベントオフィシャルサイト】

https://nakatsugawawildwood.com/2026/

※チケット販売等の詳細はイベントオフィシャルサイトよりご確認ください。

■ファンクラブ プラットフォーム「Fan+Kit」

Fan+Kitは、初期・導入費用不要でファンクラブやオフィシャルサイトの立ち上げができ、会員管理はもちろんサイト・ファンクラブ運営に必要な機能がパッケージされている、音楽アーティストのためのプラットフォームです。

https://fanpla.jp/feature/fanpluskit

会 社 名 ： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@ml.fanplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。