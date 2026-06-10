納得の“はたらく未来”支援サービス「PERSOL MIRAIZ」がサービスサイトをリニューアルオープン

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長 瀬野尾 裕）が運営する、納得のはたらく未来支援サービス「PERSOL MIRAIZ(https://miraiz-persol.jp/)」は、この度ブランドコンセプトを「“モヤモヤ”したら、未来が拓く合図。」と再定義しました。これに合わせて、「キャリア学習」と「自分らしさ分析」を主軸とする各種コンテンツを拡充したサービスサイトを、6月10日（水）にリニューアルオープンしましたのでお知らせします。

「PERSOL MIRAIZ」では今後もサービスを通じて、キャリアのモヤモヤを抱える方々が納得感のある“はたらく未来”の選択肢を見出し、誰もがキャリアオーナーシップ※を発揮できる社会の実現を目指します。

※：個人が自分の「キャリア」に対して、主体的に（オーナーシップを持って）取り組む意識と行動のこと

「PERSOL MIRAIZ(https://miraiz-persol.jp/)」

リニューアルの背景

近年、転職、副業、フリーランスなどキャリア形成のあり方は多様化している一方で、自身の将来像に迷いや不安を抱える人も少なくありません。「PERSOL MIRAIZ」は、こうした課題に向き合うべく、2023年10月にリスキリング支援サービスとしてスタート。学習コンテンツの提供やキャリア相談を通じて、一人ひとりのキャリアに寄り添った支援を行ってきました。そして2025年6月に、キャリアイベント「MIRAIZ Hub」をリリース。若年層を中心に、同世代の仲間との交流やワークを通じて、「自分の価値観」や「本当の気持ち」と向き合い、言語化するきっかけを提供する場として、累計620名以上の方にご参加いただきました。

この「MIRAIZ Hub」1年間の開催を通じて、参加者の「モヤモヤしていた気持ちから自分の価値観を言語化できた」「同世代のリアルな悩みに触れ、自分のキャリアを見つめ直すきっかけになった」といった多くの声を得たことから、キャリア形成の迷いや悩みを継続的に支援する必要性が見えてきました。そこで、迷いや違和感を放置せず、自分らしい未来へ進むための前向きな出発点として捉え、向き合ってほしいという想いを込めてブランドコンセプトを「“モヤモヤ”したら、未来が拓く合図。」に再定義。また、このコンセプトを単なるメッセージにとどめず、ユーザー体験として届けていくためのサービスとして進化しました。

リブランディングの概要

１.ブランドコンセプトを体現するサイトデザインへ刷新

ブランドコンセプト「“モヤモヤ”したら、未来が拓く合図。」のもと、ユーザーがサイトを回遊しながら、“自分らしさ”発掘のヒントやきっかけを掴めるようなUI・デザインにしました。

２.キャリア相談サービスの名称を「キャリアコーチ」へ変更

従来から行っていた、キャリアのプロ（ベテランアドバイザー・資格保有者）が1対1でキャリアの本音に寄り添い、個人の納得感を持った選択を支援する「キャリア相談」を、「キャリアコーチ」に名称変更。納得感のある“はたらく未来”の選択肢が見つかるまで伴走する姿勢を明確にしました。

３.「キャリア学習」と「自分らしさ分析」に役立つ記事を拡充

新しい「PERSOL MIRAIZ」では、「キャリア学習」「自分らしさ分析」をサービスの中核に据えています。サービスサイトには、ユーザーがいつでも自分のペースで学ぶことができるような、キャリア観や自己理解を深める記事コンテンツを拡充しました。

MIRAIZ Hubについて

キャリアにモヤモヤを抱える社会人に向けて、カードゲームなどを取り入れながら、将来や自分らしいはたらき方について気軽に考えるきっかけを提供するイベントです。月1～2回、少人数制で開催しています。

＜次回開催日程＞

日時：7月11日（土）9：00～14：00（午前の部）/15：00～20：00（午後の部）

場所：麻布台ヒルズ森JPタワー

参加費：無料

参加資格：20代の社会人の方

詳細・申し込み：MIRAIZ Hub(https://class.miraiz-persol.jp/miraiz-hub/careerevents)

■納得の“はたらく未来”支援サービス「PERSOL MIRAIZ(https://miraiz-persol.jp/)」について＜https://miraiz-persol.jp/(https://miraiz-persol.jp/)＞

「PERSOL MIRAIZ」は、「“モヤモヤ”したら、未来が拓く合図。」をコンセプトに、自分らしいキャリアを考えるきっかけを提供する個人向けサービスです。「キャリア学習」と「自分らしさ分析」を主軸とした各種コンテンツ提供を通じて、個人の「納得感のある“はたらく未来”の選択」を支援しています。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/)＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/