”韓国ドラマOSTの王子様”ポール・キム（Paul Kim）念願の日本初CDシングル「Zombie Loves Matcha」を発売！

株式会社ザ・ワークス

昨年の8月29日に日本語曲「君に会い（Me After You）」のデジタルリリースを行い、今年の6月14日には＜2026 Paul Kim 1st Japan Fanmeeting「約束」＞を行うことを発表している韓国の国民的歌手 ポール・キムが、日本初にして、日本オリジナルのCDシングル「Zombie Loves Matcha」を本日6月10日にリリース!!

表題曲の「Zombie Loves Matcha」は、日本語が堪能なポール・キム自身がこのために日本語で書き下ろした、日本オリジナル楽曲。どこにでもある日常の風景が、ポール・キムのユニークな視点で不思議な世界に一変!? ”電車”、”抹茶”、”ゾンビ”がキーワードのアップテンポなポップミュージックに仕上がっている。

そして、韓国ではバラードで知られているポール・キムがダンスにも挑戦！ ミュージックビデオでは、抹茶を連想させるグリーンで彩られた空間で、軽快なステップを披露している。

また、各ストリーミングサイトにて先行配信中の「っちゃめっちゃ会いたい」も収録。こちらも日本語で書き下ろした日本語オリジナル楽曲で、思わず口ずさみたくなる、初夏にピッタリの爽やかな1曲だ。

「Zombie Loves Matcha」Music Video

https://youtu.be/MxIiqhq4KsA?si=gG_uWgDu_xwp-8TK

「っちゃめっちゃ会いたい」Live Clip

https://youtu.be/Q0u_BFT6YCA

【ポール・キムからのコメント】

「Zombie Loves Matcha」MV撮影の感想

日本での MV撮影がこんな大規模なものになるとは思わなかったので、すごく出来上がりに期待しています。ダンスとか、いろんな場面が見られると思うので、すごく楽しみで自分も早く完成したMVが見たいです。

MV撮影って韓国でも日本でもあまり変わらないかなって思ったんですけど、実際に（セットを）見たら、あ、やっぱり違うなと思いました。美術の使い方が違うというか、すごく日本の雰囲気を感じられるし、日本のイメージがちゃんと盛り込まれているなって。1つのスタジオをうまく使っていろんな場面を作る技術と発想がすごいと思いました。日本の撮影が経験できて良かったです。

ゾンビと一緒に踊るシーンはそこまで大変ではなかったんですけど、韓国でずっと練習していたダンスと、今日スタジオで実際に踊ったダンスは少し（現場で）変わった部分もあるので、そこが少し大変でした（苦笑）。でも楽しかったです！ 「ダンスが上手ですね」って日本のスタッフさんに言ってもらったんですけど…いやいや、上手ではないです（笑）。今日のためにすごく頑張ってきました。練習した期間は…3日間かな？ 今後もダンスする楽曲を予定しているので、まだタイトルにできるかはわかりませんが、楽しみにしていてください。

今日の撮影は本当に楽しかったので、長時間でしたが僕はあまり苦労していません（笑）。苦労っていうより、同じテイクを何回も撮影したのが少し大変でしたが、制作上あたりまえのことなので。スタッフの皆さんがすごく頑張ってくださって、個人的にはすごく楽しかったです。

MVはかわいい世界観になっていると思いますが、CDのジャケットは結構かっこいいイメージ。絵になるかもしれませんね（笑）。ステキなジャケットに仕上がりそうです。曲自体は明るい感じなので、ギャップがあっていいと思います。ぜひ皆さん、CDを買ってくださいね！

【日本1stCDシングル】

「Zombie Loves Matcha」

発売日：2026年6月10日

価格：2,000円（tax out）

収録曲：M1.Zombie Loves Matcha

M2.っちゃめっちゃ会いたい

M3.Zombie Loves Matcha（Instrumental）

M4.っちゃめっちゃ会いたい（Instrumental）

レーベル︓Whyes Entertainment

【Profile】

2014年、シングル「Would You Like to Have a Cup of Coffee?」でデビュー。恋愛

にまつわる普遍的な感情と深い内省、繊細な癒やしを織り交ぜた音楽で世代を超えた

共感を呼び、次世代シンガーソングライター・シーンの注目株として急浮上。チャート

を逆走し話題となった「Rain」を皮切りに、「Me After You」、「Traffic Light」など、リ

リースするたびに音楽チャートの上位を席巻し、デジタル音源シーンにおける確固た

る地位を築いた。 そして、昨年8月29日に「君に会い (Me After You)」の配

信リリースにより日本デビュー！

【日本公式ファンクラブ】

「ポールインラブin Japan」

https://paulkim.fanpla.jp/

【CDリリースイベント開催決定！】

１.2026年6月12日（金）

19:00～ （入場開始 18:30）

会場： 渋谷HMV

▼イベント詳細

https://www.hmv.co.jp/store/event/55606/

２.2026年6月13日（土）

14:00～ （入場開始 13:30）

会場：吉祥寺パルコ屋上

▼イベント詳細

https://tower.jp/store/event/2026/06/153005?srsltid=AfmBOorarGCMr26xRfHxl6UZRbXNdtfmPHCj2XDOOojCE8TtKwtpnX3c

■ イベント内容

・ミニライブ ＆ トークショー

・特典会：抽選50名のサイン会

※ミニライブは観覧自由

【初のファンミーティングを開催】

「Paul Kim Fanmeeting <約束>」

2026年6月14日（日）

15:00スタート

場所：有楽町朝日ホール

≪チケット受付中≫

https://ticket.tickebo.jp/show/event.html?info=15662